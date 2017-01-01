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Başkale'deki şifalı su kaynakları ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde kayalar arasından çıkıp küçük havuzlar oluşturan ve şifalı olduğuna inanılan sıcak su kaynakları ilgi görüyor.

Başkale ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Kelekom Mahallesi yakınında bulunan ve altından Zap Suyu'nun geçtiği doğa harikası travertenler ve şifa kaynağı olarak bilinen sıcak su, yöre halkı ve turistler tarafından ilgi görüyor. Yöredeki mahalleliler, suların her geçen yıl biraz daha azaldığını söyledi. Mahalle sakinleri, doğa harikası ve şifalı olduğu belirtilen suyun yöre halkı ve turistler tarafından sıkça ziyaret edildiğini ifade ederek, Selçuklulardan kalma tarihi Kelekom Köprüsü'nün de aynı noktada olmasının şans olduğunu belirttiler. Bu güzelliklerin yok olmaması için yetkililerin harekete geçmesini isteyen vatandaşlar, "Bu güzellikleri ekonomik gelir kaynağı olarak değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Buranın hem korunması hem de ekonomik bir gelir kaynağına dönüştürülmesi için yetkililerden destek bekliyoruz" dediler.

(EE-MSA-Y)



10.05.2017 08:45:00 TSI

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