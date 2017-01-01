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Avanos'ta sahte 3 bin yüz TL sahte para ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - İl Emniyet Müdürlüğü Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bir ihbar üzerine yapılan çalışma sonrasında 31 adet sahte yüz lira ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir iş yerinden sahte para ile alış veriş yaptığı tespit edilen şahıslar tespit edildi. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan arama sonrasında 31 adet 100 liralık sahte banknotlar ele geçirilirken yakalanan iki şahıs hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan dolayı yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

(COŞ-SK)



10.05.2017 08:48:31 TSI

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