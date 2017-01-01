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Nevşehirsporun geleceği masaya yatırıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:39
Nevşehirsporun geleceği masaya yatırıldı
Nevşehirsporun geleceği masaya yatırıldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Nevşehirsporun geleceği ile yapılacak olan çalışmaların görüşüldüğü toplantı yapıldı.
Nevşehirspor Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici tarafından Nevşehir'de bulunan spor adamlarının katılmış olduğu istişare toplantısı düzenlendi. Kulüp başkanı Muzaffer Leblebici tarafından düzenlenen toplantıda spor adamlarının fikirleri alınırken istişare toplantısının düzenle olarak yapılması gerektiğini ve Nevşehirsporun başarısı için el birliğinde çalışılmasının önemini vurguladı. Leblebici burada yaptığı konuşmada, "Öncelikle düzenlemiş olduğumuz toplantıya katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Umut ediyorum ki bundan sonra düzenli bir şekilde toplanır ve Nevşehirspor için neler yapabilirimi hep birlikte konuşuruz. Bugün toplantıya katılan isimlere ilave olarak katılacak arkadaşlarımız olacaktır. Toplantımızın amacı Nevşehirspor ile bundan sonra bu toplantılarımızı Nevşehirspor istişare heyeti olarak yürütelim. Heyetlerin çalışmaları kulübümüzü Türkiye'de eşine az rastlanır bir yönetim tarzına taşıyacaktır. Nevşehirspor bu alanda bir ilki gerçekleştirmiş olacaktır'' şeklinde konuştu.
Nevşehirspor istişare heyeti toplantısına spor adamlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay da katıldı.
(COŞ-SK)

10.05.2017 08:49:03 TSI
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