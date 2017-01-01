YEREL HABERLER / YALOVA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. YTSO Yönetim Kurulu üyeleri FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

YTSO Yönetim Kurulu üyeleri FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı



Erdinç Bulun

YALOVA (İHA) - Yalova polisi Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına aldı.

YTSO Yönetim Kurulu, kısa bir süre önce kurumun parasının Bank Asya'ya yatırıldığı ve çekildiği ile ilgili olarak gönderilen müfettiş tarafından soruşturmadan geçirilmişti. Yönetim kurulu üyelerinin tek tek ifadesini alan müfettiş ardından hazırladığı raporu İçişleri Bakanlığı'na sunmuştu. Bu raporun ardından bu sabah 05:00 sularında yönetim kurulu üyelerinin evlerine giden Yalova polisi hepsini gözaltına altına aldı. Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen YTSO üyelerinin sorgusuna devam ediliyor.

(SÇ



10.05.2017 08:54:22 TSI

NNNN

