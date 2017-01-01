ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

YTSO Yönetim Kurulu üyeleri FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:44
YTSO Yönetim Kurulu üyeleri FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

Erdinç Bulun
YALOVA (İHA) - Yalova polisi Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına aldı.
YTSO Yönetim Kurulu, kısa bir süre önce kurumun parasının Bank Asya'ya yatırıldığı ve çekildiği ile ilgili olarak gönderilen müfettiş tarafından soruşturmadan geçirilmişti. Yönetim kurulu üyelerinin tek tek ifadesini alan müfettiş ardından hazırladığı raporu İçişleri Bakanlığı'na sunmuştu. Bu raporun ardından bu sabah 05:00 sularında yönetim kurulu üyelerinin evlerine giden Yalova polisi hepsini gözaltına altına aldı. Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen YTSO üyelerinin sorgusuna devam ediliyor.
(SÇ

10.05.2017 08:54:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
YTSO'ya FETÖ operasyonu
YEREL

YTSO'YA FETÖ OPERASYONU
Aracının motor kısmına sıkışan kediyi sahiplendi
YEREL

ARACININ MOTOR KISMINA SIKIŞAN KEDİYİ SAHİPLENDİ
Engelli gençler &quot;asker ocağı&quot;na hazırlandı
YEREL

ENGELLİ GENÇLER "ASKER OCAĞI"NA HAZIRLANDI

Avcılar yarıştı
YEREL

AVCILAR YARIŞTI
Yalova'da yılın sürücülerine ödül
YEREL

YALOVA'DA YILIN SÜRÜCÜLERİNE ÖDÜL
EN ÇOK OKUNANLAR
1 dolardan sonra şimdi de dolmakalem!
GÜNDEM

1 DOLARDAN SONRA ŞİMDİ DE DOLMAKALEM!

 1
  • 2 Aç karnına su içmek için 10 neden!
  • 3 Ve Eser konuştu: Yuva yıkan kadın gibi oldum
  • 4 Organ avcıları! 2 Türk doktora büyük suçlama!