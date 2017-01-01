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Muharip gaziler Kıbrıs'ı gezdi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:44
Muharip gaziler Kıbrıs'ı gezdi
Muharip gaziler Kıbrıs'ı gezdi

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'daki muharip gaziler ve ailelerine yönelik Kıbrıs'a gezi programı düzenlendi. Düzenlenen gezi programında gaziler ve aileleri 3 gün boyunca Kıbrıs'ı gezme imkanı buldu.
Programın birinci günü Karaoğlanoğlu şehitliği, Barış ve Özgürlük Müzesi, Yavuz Çıkarma plajı, St Hilarion kalesi, Girne kalesi, Girne Limanı gezildi. Programın ikinci gününde Boğaz şehitliği, Barbarlık müzesi, KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ziyareti, KKTC Svl.Svn.Tşk.Başkanlığı,Kolej Tepe, Mavi Köşk ziyareti ile devam etti
Programın son gününde Muratağa, Sandallar, ve atlılar şehitliği, , ve Selamis Harabeleri ile Lala Mustafa Paşa Camii, Namık Kemal Müzesi, Othello Kalesi ziyaretleri ve Maraş Bölgesi ziyaretleriyle Kıbrıs gezi programı son buldu.
Kıbrıs gezi programında gerçekleştirilen ziyaretlerde KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneğine, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına ve Kuzey Kıbrıs Kolordu Komutanı Korgeneral Ömer Paç'a İl Müdürü Muhammer Doğan tarafından günün anısına hediye takdim edildi.
(FG-AA-Y)

10.05.2017 08:54:09 TSI
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