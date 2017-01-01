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Domates üreticisi umut dolu bir sezon bekliyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:45
Domates üreticisi umut dolu bir sezon bekliyor
Domates üreticisi umut dolu bir sezon bekliyor
- Altın yılını yaşamayı hedefleyen üreticinin tek korkusu soğuk

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Türkiye'de sebze ve meyve üreticiliğinin en önemli merkezlerinden biri olan Aydın'da üretici domatesten vazgeçince domates fiyatları da el yakmaya başladı. Geçtiğimiz yılarda kasası 5 TL'ye satılan domates bu yıl sezon öncesi kilosu 4 TL'ye satılmaya başlandı. Yaşanan sıkıntının üreticinin sofralık domatesten vazgeçmesinden kaynaklandığını belirten Dalama Beldesi'nin eski Belediye Başkanı Nihat Aktakka, "Bu yıl iklim şartları da uygun giderse domates üreticisi altın yılını yaşar" dedi.
Türkiye'de son yılların en yüksek fiyatına ulaşan domates dolar ve euroyu solladı. Artan fiyatlar tüketiciyi zor durumda bırakırken tarlaya inen ve bu yıl domates eken üreticiler ise umutlarının büyük olduğunu söylediler. Aydın'da en fazla domates üretiminin yapıldığı Dalama, Yenipazar ve Efeler ilçesinde pek çok üreticinin geçen yıllarda yaşadıkları sorunlardan dolayı domatesi bırakıp pamuğa yöneldiği belirtildi. Ekim alanlarındaki düşüklük ve seralarda da bu yıl fazla domates yetiştirilmemesi nedeniyle pazar tezgahlarında domatesin kilosu 4 liraya kadar yükseldi.
Şu andaki üretimin ancak iç piyasaya yetecek kadar olmasından dolayı fiyatların arttığını belirten üreticiler yeni çıkacak ürünlerin fiyatının şimdiki fiyata yakın olmasını beklediklerini söylediler.
"Sofralık domatesin ekeni de ekim alanı da azaldı"
Türkiye'de domates üretimine en elverişli bölgelerden biri olan Büyük Menderes Ovası'nda çiftçilerin domatesten vazgeçtiğini belirten Nihat Aktakka, "Domates geçen yıllarda para etmeyince üreticiler başka ürünlere yöneldi. Dalama ve çevresinde geçtiğimiz yıllarda binlerce dönüm alana domates ekilirdi. Şu anda sofralık domates ekili alan yok denecek kadar az. Şu anda hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle biraz sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Herhangi bir zarar yaşanmadan hava şartları mevsim normallerine dönerse sofralık domates üreticileri bu sezon altın yılını yaşar" dedi.
'Tüketicinin talebi organik üretim'
Türkiye'de yılın 11 ayında seralarda domates üretimi yapıldığını ancak tüketicinin organik üretme rağbet gösterdiğini de belirten Aktakka, "Doğal ortamda organik olarak yetişen ürünün tadı ile serada yetiştirilen ürünün tadı aynı olmuyor. Tüketici daha çok doğal ve organik üretime yöneldiği için bu yıl sofralık tarla domatesi aranacak gibi görünüyor" diye konuştu.
(İK)

10.05.2017 08:54:52 TSI
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