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Kayseri Şekerden, 500 bin dekar pancar ekimi ile yeni rekor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Şeker'in 63 ncü kampanya döneminde Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir illerine bağlı 12 Bölgede toplamda 500 bin dekar pancar ekimi yapılarak bir rekora daha imza atıldığını açıkladı.

Başkan Akay, "Bu kadar ekimin olması Kayseri Şeker açısından bir rekordur. Biz bunu özellikle illa ekin diye bir çabamız yok ama çiftçi bunu istiyor tercih ediyor ve gerçekleştiriyor. Bize düşen çiftçinin bu gerçekleştirdiği hususa çözüm üretmektir. Çiftçimizin ifadesiyle bu rekorun olması bu şirkete olan inancın güvenin bir ifadesidir. Şirketin bu günlere geleceğine inandıkları için insanlar bunu ekiyor ve Başkan nasılsa bir çözüm bulur diyorlar. Böyle olunca da tabi daha fazla gayret göstermemiz gerekir. Bu insanlar ekipte kimsenin hakkını gasp etmiyorlar. Pancar ekiyorlar kendi el emekleriyle, kendi alın terleriyle ve helalinden kazanmaya çalışıyorlar. Bunlara yapılabilecek her türlü katkı gerçekten kutsal bir görevdir. Bu manada helali hoş olsun inşallah onların isteklerine meşru isteklerine ve sorunlarına çözüm üretecek gücü iradeyi imkanı cenabı Allah bize bahşeder" dedi.

Şarkışla çiftçilerinin pancar dışındaki ürünlerle ilgili soruna ise Başkan Akay, "Çiftçilerimizden gelen bu talepler, aslında bizim çiftçimizin gelmiş olduğu bilinç düzeyinin bir ifadesi. Çiftçi artık sadece bugünle değil gelecekle de ilgileniyor. Bu bizim çok arzu ettiğimiz bir durum . inşallah bu istikamette biz gelişmelerimizi sürdüreceğiz" diye cevap verdi.

Şarkışla heyetinin, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaretlerine; Şarkışla Belediye Başkan Vekili Seyit Ahmet Pınar, Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan, Şarkışla Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fevzi Şahbaz, Kanak Sulama Birlik Başkanı Ali Alp, Yapaltın Sulama Birlik Başkanı Veysel Karani Subaşı, Gürçayır Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Coşkun, Köy muhtarları ve Çiftçi temsilcileri katıldı. Ziyarette Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyelerinden Halis Lektemur da hazır bulundu.

(SK)



10.05.2017 08:55:14 TSI

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