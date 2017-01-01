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Atlı Cirit'te finalistler belli oldu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:46
Atlı Cirit'te finalistler belli oldu
Atlı Cirit'te finalistler belli oldu

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da düzenlenen Atlı Cirit İl birinciliği grup müsabakaları tamamlandı.
3 gün süren müsabakalar neticesinde finalde karşı karşıya gelecek olan 2 takım belli oldu. Yapılan grup müsabakalarında gurubunda birinci olan Erzincan Atlı Spor Kulübü ile Fatih Atlı Spor Kulübü İl birincisi olabilmek için finalde karşı karşıya gelecek.
Erzincan'da 2016-2017 sezonu Atlı Cirit İl birinciliği grup müsabakaları yapıldı. 2 gurupta takımların mücadele ettiği müsabakalar neticesinde grup birincileri belli oldu ve İl birinciliği için mücadele edecek olan 2 takım belirlendi. Fatih mahallesi Cirit sahasında gerçekleştirilen Cirit müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. A gurubunda mücadele eden Erzincan Atlı Spor ile B grubunda mücadele eden Fatih Atlı Spor Kulübü 14 Mayıs 2017 Pazar günü saat 13.00'da final müsabakasında karlı karşıya gelecek. Yapılacak olan müsabakayı kazanan takım İl birincisi olacak ve Erzincan'ı temsil etme hakkı kazanacak.
(FG-

10.05.2017 08:56:04 TSI
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