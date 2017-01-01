ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Başsoy'dan Berat Kandili mesajı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:47
Başkan Başsoy'dan Berat Kandili mesajı
Başkan Başsoy'dan Berat Kandili mesajı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Berat, Kandili münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı. Başsoy mesajında "Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller hepimiz için ruhani bir arınma ve hayat muhasebesi imkânı sağlayan gecelerdir. Berat, yüce Yaradan'ın affına erebilmek için yaratılanı affetme, rahmet ve mağfirete mazhar olma günüdür. Biliyoruz ki büyük ve merhameti bol bir sahibimiz var ve rahmetini tecelli ettirdiği bu anlar bizler için bir nimet. Bu nimeti, bu fırsatı iyi değerlendirebilmek ise bizlerin elinde
Bu gecede Yüce Mevla'dan en büyük niyazımız, ülkemizde ve dünyada akan kanların durması, insanlıktan nasiplerini almamış hainlerin, din ve devlet düşmanlarının sonunun gelmesidir. Yüce Mevlam! Bu mübarek geceler hürmetine bu niyazımızı geri çevirme.
Rabbimiz, günah yüklerinden arınmış hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş, yüreğini imana açmış, kullar olarak Ramazan ayına ulaşmamızı nasip eylesin. Bu gecelerin manasının idraki, size ve sevdiklerinize sağlık ve mutluluk, geçmişlerinize rahmet, ülkemize ve Erzincan'ımıza huzur getirmesi temennisi ile Berat kandiliniz mübarek olsun." dedi.
(FG-AA-Y)

10.05.2017 08:57:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
TYÇP personeline iş güvenliği eğitimi
YEREL

TYÇP PERSONELİNE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Atlı Cirit'te finalistler belli oldu
YEREL

ATLI CİRİT'TE FİNALİSTLER BELLİ OLDU
Muharip gaziler Kıbrıs'ı gezdi
YEREL

MUHARİP GAZİLER KIBRIS'I GEZDİ
&quot;Kod Adı 2023&quot; projesi Erzincan Gençlik Merkezinde başlıyor
YEREL

"KOD ADI 2023" PROJESİ ERZİNCAN GENÇLİK MERKEZİNDE BAŞLIYOR
Erzincan'daki FETÖ/PDY davaları
YEREL

ERZİNCAN'DAKİ FETÖ/PDY DAVALARI
Meteorolojiden Erzincan'a fırtına uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN ERZİNCAN'A FIRTINA UYARISI
Erzincan'a tarımsal sulama amaçlı 6 proje yapılıyor
YEREL

ERZİNCAN'A TARIMSAL SULAMA AMAÇLI 6 PROJE YAPILIYOR
&quot;Üremeni Koru&quot; eğitimi düzenlendi
YEREL

"ÜREMENİ KORU" EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Erzincan'da ağaçlandırma çalışması
YEREL

ERZİNCAN'DA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI
Mayıs Ayı Meclis Toplantıları tamamlandı
YEREL

MAYIS AYI MECLİS TOPLANTILARI TAMAMLANDI
Üniversite öğrencileri miniklerin ayakkabılarını giydirdi
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ MİNİKLERİN AYAKKABILARINI GİYDİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
1 dolardan sonra şimdi de dolmakalem!
GÜNDEM

1 DOLARDAN SONRA ŞİMDİ DE DOLMAKALEM!

 1
  • 2 Aç karnına su içmek için 10 neden!
  • 3 Ve Eser konuştu: Yuva yıkan kadın gibi oldum
  • 4 Organ avcıları! 2 Türk doktora büyük suçlama!