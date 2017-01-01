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Başkan Başsoy'dan Berat Kandili mesajı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Berat, Kandili münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı. Başsoy mesajında "Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller hepimiz için ruhani bir arınma ve hayat muhasebesi imkânı sağlayan gecelerdir. Berat, yüce Yaradan'ın affına erebilmek için yaratılanı affetme, rahmet ve mağfirete mazhar olma günüdür. Biliyoruz ki büyük ve merhameti bol bir sahibimiz var ve rahmetini tecelli ettirdiği bu anlar bizler için bir nimet. Bu nimeti, bu fırsatı iyi değerlendirebilmek ise bizlerin elinde

Bu gecede Yüce Mevla'dan en büyük niyazımız, ülkemizde ve dünyada akan kanların durması, insanlıktan nasiplerini almamış hainlerin, din ve devlet düşmanlarının sonunun gelmesidir. Yüce Mevlam! Bu mübarek geceler hürmetine bu niyazımızı geri çevirme.

Rabbimiz, günah yüklerinden arınmış hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş, yüreğini imana açmış, kullar olarak Ramazan ayına ulaşmamızı nasip eylesin. Bu gecelerin manasının idraki, size ve sevdiklerinize sağlık ve mutluluk, geçmişlerinize rahmet, ülkemize ve Erzincan'ımıza huzur getirmesi temennisi ile Berat kandiliniz mübarek olsun." dedi.

(FG-AA-Y)



10.05.2017 08:57:00 TSI

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