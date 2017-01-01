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TYÇP personeline iş güvenliği eğitimi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da İŞ-KUR tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarda işe alınan 455 işçi için iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Müftülük konferans salonunda düzenlenen eğitimde, TYÇP ile işe alınan personelin iş yaparken dikkat etmeleri gereken durumlar ve kişisel sağlıklarını korunmaları konusunda İş Güvenliği Uzmanı Murat Çelik tarafından eğitim verildi.

Eğitimde, özellikle sahada çalışma sırasında yapılan yanlışlar, uyulması gereken kurallar ve kullanılan malzemelerdeki uyarı işaretlerinin ne anlama geldiği görsel ve uygulamalı sunum ile anlatıldı. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlarla ilgili bilgilendirmenin yanı sıra, iş yeri temizliği ve düzeni, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, yangın, iş yerindeki tehlikeler, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, ilk yardım, mesleki yeterlilik gibi konularda iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimi tarafından bilgilendirici sunumlar yapıldı.

(FG-AA-Y)



10.05.2017 09:00:05 TSI

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