Şiddetli rüzgar kivi bahçelerine zarar verdi
(Fotoğraflı)
Mustafa Bıyık
ORDU (İHA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden şiddetli rüzgar kivi bahçelerine zarar verdi.
Kabadüzlü kivi üreticisi Süleyman Bıyık gece boyu etkili olan rüzgarın kivi bahçelerine zarar verdiğini söyledi. Geçen yıl da şiddetli rüzgarın kivi bahçelerine büyük zarar verdiğini anımsatan Bıyık, "İlimiz ve ilçemiz ekonomisine büyük katkısı olan kivi şiddetli rüzgardan dolayı zarar gördü. Gece boyu şiddetli esen rüzgar nedeniyle kivinin sürgünlerini kırıldı" dedi.
Öte yandan ilçede rüzgar aralıklarla devam ediyor.
(MB-SLH-Y)
10.05.2017 09:09:03 TSI
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