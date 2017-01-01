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Şoförler Odası Başkanı Özmeriç: Trafikte en çok saygıya ihtiyacımız var



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Türkiye'de araç yoğunluğunun en fazla olduğu illerden biri olan Aydın'da trafikte yaşanan sıkıntıların temel nedeninin saygı olduğu belirtildi. Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Trafik haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada trafik kurallarına uymanın aynı zamanda gelişmişliğin de göstergesi olduğunu söyledi.

Trafiğe çıkan herkesin tüm sorunlarını bir kenara atması gerektiğini ve herkesin hoşgörü ve saygı gömleğini giyerek trafiğe çıkmasını isteyen Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Maalesef sokakta ya da yolda yaşanan kavgaların önemli bir kısmı da trafik kavgası olmaya başladı. Hatalı park ve geçiş üstünlüğünden başlayan tartışmalar üzücü ve telafisi mümkün olmayan kötü sonuçlara gidebiliyor. Bu nedenle herkesin ahlak kurallarına uyar gibi trafik kurallarına uyması gerekir" dedi.

Trafik kurallarına uyulmasının en gerekli koşul olduğunu ve trafik kurallarına uymamanın aynı zamanda bir hak gaspı olduğunu ifade eden Başkan Semih Özmeriç, "Trafik, hızla artan nüfusla birlikte önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde son 15 yılda meydana gelen trafik kazaları nedeniyle yaklaşık 120 bin vatandaşımız yaşamını yitirmiş ve yaklaşık 1,5 milyondan fazla vatandaşımız yaralanmış ya da sakat kalmıştır. Bu dönem içerisinde trafik kazalarında bir yakınının kaybı ya da sakat kalması yaklaşık 8 milyon kişi etkilenmiş. Şüphesiz ki trafik konusunun ülkemiz için ne kadar öncelikli çözülmesi gereken bir sorun olduğunu ortaya koymak için bu rakamlar yeterlidir. Trafikte ana unsur insandır. Toplumumuzda trafik kazalarının asgariye indirilmesi, düzenli ve güvenli bir trafik ortamının oluşturulabilmesi için insanımıza trafik kuralına uyma alışkanlığının kazandırılması ve toplumda trafik bilincinin doğru şekilde uyulmasıyla olacaktır. Bu nedenle herkesi trafikte saygıya davet ediyoruz" dedi.

(İK)



10.05.2017 09:33:24 TSI

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