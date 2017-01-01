ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şoförler Odası Başkanı Özmeriç: Trafikte en çok saygıya ihtiyacımız var

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:23
Şoförler Odası Başkanı Özmeriç: Trafikte en çok saygıya ihtiyacımız var
Şoförler Odası Başkanı Özmeriç: Trafikte en çok saygıya ihtiyacımız var

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Türkiye'de araç yoğunluğunun en fazla olduğu illerden biri olan Aydın'da trafikte yaşanan sıkıntıların temel nedeninin saygı olduğu belirtildi. Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Trafik haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada trafik kurallarına uymanın aynı zamanda gelişmişliğin de göstergesi olduğunu söyledi.
Trafiğe çıkan herkesin tüm sorunlarını bir kenara atması gerektiğini ve herkesin hoşgörü ve saygı gömleğini giyerek trafiğe çıkmasını isteyen Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Maalesef sokakta ya da yolda yaşanan kavgaların önemli bir kısmı da trafik kavgası olmaya başladı. Hatalı park ve geçiş üstünlüğünden başlayan tartışmalar üzücü ve telafisi mümkün olmayan kötü sonuçlara gidebiliyor. Bu nedenle herkesin ahlak kurallarına uyar gibi trafik kurallarına uyması gerekir" dedi.
Trafik kurallarına uyulmasının en gerekli koşul olduğunu ve trafik kurallarına uymamanın aynı zamanda bir hak gaspı olduğunu ifade eden Başkan Semih Özmeriç, "Trafik, hızla artan nüfusla birlikte önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde son 15 yılda meydana gelen trafik kazaları nedeniyle yaklaşık 120 bin vatandaşımız yaşamını yitirmiş ve yaklaşık 1,5 milyondan fazla vatandaşımız yaralanmış ya da sakat kalmıştır. Bu dönem içerisinde trafik kazalarında bir yakınının kaybı ya da sakat kalması yaklaşık 8 milyon kişi etkilenmiş. Şüphesiz ki trafik konusunun ülkemiz için ne kadar öncelikli çözülmesi gereken bir sorun olduğunu ortaya koymak için bu rakamlar yeterlidir. Trafikte ana unsur insandır. Toplumumuzda trafik kazalarının asgariye indirilmesi, düzenli ve güvenli bir trafik ortamının oluşturulabilmesi için insanımıza trafik kuralına uyma alışkanlığının kazandırılması ve toplumda trafik bilincinin doğru şekilde uyulmasıyla olacaktır. Bu nedenle herkesi trafikte saygıya davet ediyoruz" dedi.
(İK)

10.05.2017 09:33:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Domates üreticisi umut dolu bir sezon bekliyor
YEREL

DOMATES ÜRETİCİSİ UMUT DOLU BİR SEZON BEKLİYOR
Aydın'da alageyiklerin yaşamı takip edilecek
YEREL

AYDIN'DA ALAGEYİKLERİN YAŞAMI TAKİP EDİLECEK
Erdoğan Arıkan en anlamlı maçını Karacasu'da anlatacak
YEREL

ERDOĞAN ARIKAN EN ANLAMLI MAÇINI KARACASU'DA ANLATACAK
Tezhip sanatçılarının yılsonu sergisi beğeni topladı
YEREL

TEZHİP SANATÇILARININ YILSONU SERGİSİ BEĞENİ TOPLADI
Gülcan Hemşire son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

GÜLCAN HEMŞİRE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Aydın'daki trafik kazası
YEREL

AYDIN'DAKİ TRAFİK KAZASI
Söke'de öğrencilere trafik bilinci aşılandı
YEREL

SÖKE'DE ÖĞRENCİLERE TRAFİK BİLİNCİ AŞILANDI
Söke Belediyesi sivrisinek mücadelesinde vatandaştan destek bekliyor
YEREL

SÖKE BELEDİYESİ SİVRİSİNEK MÜCADELESİNDE VATANDAŞTAN DESTEK BEKLİYOR
Didim'de Engelliler Haftası festival havasında kutlanacak
YEREL

DİDİM'DE ENGELLİLER HAFTASI FESTİVAL HAVASINDA KUTLANACAK
CHP il yönetiminden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ziyareti
YEREL

CHP İL YÖNETİMİNDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Germencik 2. Kültür ve Sanat Çalıştayı başladı
YEREL

GERMENCİK 2. KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞTAYI BAŞLADI
Kuşadası Ege Port 550 bin turisti hedefliyor
YEREL

KUŞADASI EGE PORT 550 BİN TURİSTİ HEDEFLİYOR
Söke'de huzur operasyonunda 6 kişi yakalandı
YEREL

SÖKE'DE HUZUR OPERASYONUNDA 6 KİŞİ YAKALANDI
0 yıldır baharın coşkusu imece usulüyle yaşanıyor
YEREL

0 YILDIR BAHARIN COŞKUSU İMECE USULÜYLE YAŞANIYOR
ali Yardımcısı Günay, Aydın'ın coğrafi işaretli ürünlerine el attı
YEREL

ALİ YARDIMCISI GÜNAY, AYDIN'IN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİNE EL ATTI
Kuyucaklı üreticilere 'ÇATAK' eğitimi verildi
YEREL

KUYUCAKLI ÜRETİCİLERE 'ÇATAK' EĞİTİMİ VERİLDİ
Aydın Tabip Odası Gülcan hemşireyi unutmadı
YEREL

AYDIN TABİP ODASI GÜLCAN HEMŞİREYİ UNUTMADI
Kaza nedeniyle Nazilli-Denizli karayolu ulaşıma kapandı
YEREL

KAZA NEDENİYLE NAZİLLİ-DENİZLİ KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI
ADÜ'lü öğrencilerden genç kariyer günleri
YEREL

ADÜ'LÜ ÖĞRENCİLERDEN GENÇ KARİYER GÜNLERİ
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Aydın Bahçeşehir Koleji atölye çalışmaları ile AVM'ye renk kattı
YEREL

AYDIN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI İLE AVM'YE RENK KATTI
Aydınlı atıcılar madalya ile döndü
YEREL

AYDINLI ATICILAR MADALYA İLE DÖNDÜ
Değişim Koleji öğrencileri marifetlerini İngilizce sergiledi
YEREL

DEĞİŞİM KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ MARİFETLERİNİ İNGİLİZCE SERGİLEDİ
Nostaljiyi teknoloji ile buluşturdu
YEREL

NOSTALJİYİ TEKNOLOJİ İLE BULUŞTURDU
EN ÇOK OKUNANLAR
1 dolardan sonra şimdi de dolmakalem!
GÜNDEM

1 DOLARDAN SONRA ŞİMDİ DE DOLMAKALEM!

 1
  • 2 Aç karnına su içmek için 10 neden!
  • 3 Ve Eser konuştu: Yuva yıkan kadın gibi oldum
  • 4 Organ avcıları! 2 Türk doktora büyük suçlama!