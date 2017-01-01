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AFAD'tan martı kurtarma operasyonu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:24
AFAD'tan martı kurtarma operasyonu
AFAD'tan martı kurtarma operasyonu

(Fotoğraflı)

İpek Güney
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de, ayağına misina dolanan martıyı kurtarmak için AFAD ekipleri seferber oldu. Dik kayalıklardan tırmanılarak ulaşılan martı, misinadan kurtarılmasına rağmen telef oldu.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü Assos Antik Limanı'ndaki oteller bölgesinin üst kısmında yer alan dik kayalıklarda, ayağına misina dolaşması nedeniyle, bir martının mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, Ayvacık Belediyesini bilgilendirdi. Belediye ekiplerinin arazi şartlarının zorluğu sebebiyle Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım talep etti. Olay yerine giden ve vakit kaybetmeden kurtarma çalışmalarını başlatan Çanakkale AFAD dağcı arama-kurtarma ekibi, dik kayalıklara tırmanarak zor da olsa martıyı canlı olarak kurtardı. Ayağına dolanan misinadan da kurtarılan martı bir süre sonra öldü. Martı, Belediye ekiplerince gömülmek üzere götürüldü.
(GD)

10.05.2017 09:33:38 TSI
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