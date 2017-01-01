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Çatak'ta yılsonu sergisi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:24
Çatak'ta yılsonu sergisi
Çatak'ta yılsonu sergisi

(Fotoğraflı)

Gökhan Murat Göktürk
VAN (İHA)  Van'ın Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen yılsonu sergisi büyük ilgi gördü.
Çatak YBO Kapalı Spor Salonundaki serginin açılışına Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Umut Düzerdik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, İlçe Müftüsü İlhan Günay, tüm ilçe milli eğitim müdürleri, Çatak'taki kurum müdürleri ve halk katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, "2016-2017 eğitim öğretim yılında açmış olduğumuz kurslarımızda, kursiyerlerimizin ve usta öğreticilerimizin sene boyunca yaptıkları çalışmaları görücüye çıkarttık. Biliyoruz ki bu kurslar halkın bilinçlenmesi ve eğitilmesi yönünde önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında halkın günlük hayatın olağan işlerinden ayrılarak farklı alanlarda uğraş alanı edinip, sosyalleşmeleri sağlanmaktadır. Bu günümüzde bizi yalnız bırakmayan ve her türlü desteği sağlayıp yardımlarını esirgemeyen başta Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül'e, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş'a ve açılışımıza katılarak bizleri onure eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Kıyasettin Kırekin'e, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Fesih Yıldız'a ve çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim'' dedi.
Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ise, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün değişik branşlarda birçok kurs vererek, insanlara faydalı olmaya devam ettiğini söyledi. Akgül, "Ben kendilerini kutluyorum, bu sene belediyemizin bütçesinden kurs yeri desteği, malzeme desteği sağladık. Yöremizin tanıtımında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün çok büyük emeği vardır. Başta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto'ya ve tüm personelini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş da, kursiyerlerin çok emek verdiğini belirterek, "Sene boyunca çalışılıp güzel ürünler yapılmış. Anlatmaya gerek yok. Her şey görünüyor, el emeği göz nuru eserleri incelediğimizde çok emek verildiğini görüyoruz. Bu serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Davetliler, serginin açılışının ardından yapılan eserleri incelediler.
(MSA-Y)

10.05.2017 09:33:43 TSI
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