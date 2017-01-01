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Tütün Değerlendirme Komisyonu toplandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:35
Tütün Değerlendirme Komisyonu toplandı
Tütün Değerlendirme Komisyonu toplandı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Tütün denetleme komisyonu 2017 yılının ilk toplantısını yaptı. Dicle Üniversitesi Hastaneler Müdür Yardımcısı İsmail Karaman başkanlığında toplanan komisyon bir dizi karar aldı.
DÜ Hastaneleri Başhekimlik toplantı salonunda yapılan toplantıya kurum yöneticileri ve birim sorumluları katıldı. Tütün Denetleme Komisyon Başkanı ve Hastaneler Müdür Yardımcısı İsmail Karaman, toplantıda, tütün ile mücadelede hastanenin mevcut durumu kapsamında yürütülen faaliyetlerin genel değerlendirilmesinin yapıldığını ve tütün ile mücadelenin 2017 yılı için planlanan çalışmaların ele alındığını belirtti. Konu ile ilgili detaylı değerlendirmeler sonucunda komisyon kararlarının alınmasıyla toplantı sona erdi.
(İHA-MP-Y)

10.05.2017 09:44:49 TSI
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