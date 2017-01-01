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Osman Düşüngel Ortaokulu'ndan Yıl Sonu Sergisi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Osman Düşüngel Ortaokulu tarafından açılan yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü.

Osman Düşüngel Ortaokulu'nun resim öğretmenleri, teknoloji ve tasarım öğretmenleri ile anasınıfı öğretmenleri tarafından yıl boyunca öğrenciler tarafından yapılan çalışmalardan oluşan bir sergi hazırladı. Serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler ile velileri katıldı.

Sergi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

(AÖ-Y)



10.05.2017 09:45:25 TSI

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