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El Hijyeni Haftası etkinlikleri

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:47
El Hijyeni Haftası etkinlikleri
El Hijyeni Haftası etkinlikleri

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, El Hijyeni Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Halk Sağlığı uzmanı Dr. Ömer Alışkın, tarafından Nazlı Ömer Çetin ve TOKİ ilköğretim okullarında, öğrencilere Sağlıklı Yaşam aracımızda hijyen İle ilgili bilgilendirici film izletilerek el hijyenin önemi anlatıldı.
Çocukların anlaya bileceği tarzdaki El afişi, broşür ve magnet dağıtımı yapılarak el sabunu da verildi.
Kilis Devlet Hastanesi Enfeksiyon komitesi ise yatan hastalara ve yakınlarına el hijyeni hakkında eğitim verdi.
(MAD-OE-Y)

10.05.2017 09:57:20 TSI
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