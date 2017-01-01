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12 kişi kamu hizmeti cezasını ağaç dikerek ödüyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:52
12 kişi kamu hizmeti cezasını ağaç dikerek ödüyor
12 kişi kamu hizmeti cezasını ağaç dikerek ödüyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde infazı devam eden 12 kişinin infazını yerine getirmek amacıyla yürütülen ağaçlandırma faaliyetini katıldı.
Toplumsal katılım ile hükümlünün iyileşmesi ve topluma kazandırılmasını amaçlayan, hükümlünün topluma verdiği zararı kamu hizmetinde ücretsiz çalıştırılarak ödemesini ve bu şekilde kamu düzeninin sağlanması amacıyla Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde infazı devam eden kişilerin kamu hizmeti cezasını yerine getirmesi için Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile yapılan işbirliği protokolü dahilinde 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesinin bünyesindeki toplam 13 hektar alan üzerine ağaç dikimi ve dikilen ağaçların bakımının yapılması maksadıyla çalışmalara başlandı. Yapılan protokol dahilinde yaklaşık 12 kişi kamu hizmeti cezasını bu şekilde yerine getiriyor.
Bu çalışma kapsamında Denetimli Serbestliğe tabi olan kişiler Ziraat Fakültesindeki görevlilerin yönlendirmesiyle becerileri doğrultusunda sera alanı yapımı, ekilecek ağaçları filizlendirme, yetiştirme ve ağaç ekimi gerçekleştirirken, ekim çalışmaları biten ağaçlarında bakımları yapılacağı bildirildi.
(MAD-OE-Y)

10.05.2017 10:01:11 TSI
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