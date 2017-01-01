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Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde bahar temizliği

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:00
Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde bahar temizliği
Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde bahar temizliği

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde, bahar temizliği yapıldı.
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine gelen hasta ya da bakım ihtiyacı olan sokak hayvanlarının yaşam ve oyun alanlarının daha sağlıklı olması için tüm bölmelerdeki eski kumlar alınırken bölmeler yeni havalandırılmış kum ile dolduruldu.
Sıcak yaz günleri düşünülerek misafir hayvanlar için gölgeliklerin ilave edildiği Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde ayrıca çim biçme ve bahçe düzenlemesi de yapılarak bakımevine estetik bir görüntü kazandırıldı.
Süleymanpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi yapılan temizliğin ardından tekrar ziyarete açılırken, ilk ziyaretçileri de Murat Hüdavendigar İlkokulu öğrencileri oldu.
(YG-MEF-Y)

10.05.2017 10:09:57 TSI
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