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Vali Toprak'tan Müdür Şimşek'e ziyaret

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:04
Vali Toprak'tan Müdür Şimşek'e ziyaret
Vali Toprak'tan Müdür Şimşek'e ziyaret

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkâri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Toprak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vahap Şimşek ve kurum çalışanları tarafından karşılandı. Vali Toprak, Hakkâri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevine yeni atanan Vahap Şimşek'e hayırlı olsun dileğinde bulundu. Vali Cüneyit Orhan Toprak, daha sonra İl Müdürü Vahap Şimşek'ten kurum çalışmaları hakkında brifing aldı.
Şimşek, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 2006 yılından itibaren uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında birçok proje hayata geçirildiğini ifade etti. 2006 yılından bu yana 1-10 etapları arasında bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirmeye yönelik bin 113 proje uygulandığını ve 3 projenin de halen devam ettiğini kaydeden Şimşek, daha sonra Vali Toprak'a Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı hakkında bilgi verdi. Şimşek, "2016 yılında uygulanan projeye il genelinde toplam 3 bin 530 çiftçi başvurdu. Arıcılık, örtü altı, kapama meyve bahçeleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerinden 177 tanesi kabul görülerek uygulandı. Uygulanan bu projelerin toplam maliyeti 5 milyon 308 bin liradır. 2017 yılında ise genç çiftçi projelerine ilimiz genelinde 6 bin 480 vatandaşımız başvuruda bulundu. Bakanlığımızca bu başvurulardan 197'si kabul görülerek bütçe tahsis edilmiştir" şeklinde konuştu.
(FT-MSA-Y)

10.05.2017 10:13:59 TSI
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