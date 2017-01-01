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Başkan Kılınç'ın Berat Kandili mesajı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - AK Parti'li Köşk Belediye Başkanı Başkan Kılınç Berat Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Kılınç, Berat Kandili dolayısıyla yayınlamış olduğu mesajında; :"İslam alemi olarak Ramazan ayının müjdecisi olan mübarek Berat Kandili'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Günahlardan arınmayı ve Allah'ın mağfiretine ulaşmayı ifade eden Berat Kandili, duaların kabul edildiği bereketli zaman dilimlerinden biridir. Böyle önemli gün ve geceler, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşandığı anlardır. Bu önemli gecenin daralan kalplere aydınlık, zor durumda olanlara kolaylık vesilesi olması en büyük temennimizdir.

Berat Kandili vesilesiyle ailemiz, çevremiz, milletimiz, ülkemiz ve bütün insanlığa karşı olan görev ve sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım. Tüm dünyada eza ve cefa çeken Müslüman kardeşlerimizi de dualarımızdan eksik etmeyelim. Berat Kandili'nin sadece ferdi ve ailevi mutluluğumuzu için değil, toplumsal hayatımızı, barış, huzur, dayanışma ve kardeşliğimiz için vesile olmasını dileklerimle Köşklü hemşehrilerimin ve tüm İslam Aleminin Berat Kandilini kutluyor, insanlığın barış, huzur ve saadetine, bütün müminlerin affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

(MB-Y)



10.05.2017 10:16:58 TSI

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