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Milletvekili Aydemir: "Değerlerimizi sahiplenmeliyiz"

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:09
Milletvekili Aydemir: "Değerlerimizi sahiplenmeliyiz"
Milletvekili Aydemir: "Değerlerimizi sahiplenmeliyiz"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Berat Gecesi, imanımızın birik ve beraberliği esas kabul eden aydınlığında buluşmak vakti, yeryüzüne medeniyet getiren yüce dinimizin ufkunda tevhid şuuruna, vahdet doğrusuna erişmek fırsatıdır" dedi.
'Berat gecesi, muazzez ecdadımızın ufkuna ulaşma fırsatıdır'
Berat Gecesi dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımlayan AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, derin bir dini heyecan, peygamber sevgisi içinde idrak edilecek olan Berat Gecesinin bir manevi durak olduğunu kaydederek, "Muhteşem mazimizi oluşturan mana çerçevesi içinde, manevi şevk, hazz ve coşkunun doruğa ulaşacağı bu mübarek zaman dilimi, değerlerimizle yeniden buluşma, manevi üslubumuza kavuşma, 6 asır boyunca cihana adalet ve hakkı taşıyan muazzez ecdadımızın ufkuna ulaşma fırsatıdır" ifadesine yer verdi.
Mukaddes zaman dilimlerinin kardeşlik imanını tazeleme, ezelde verilmiş kardeşlik ahdini hatırlama, İslam Dininin yüksek ahlak ve fazilet vurgusunu hayata geçirme vesilesi olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, Milli Şairimiz Mehmet Akif'in Gökten inmez bir de hiçbir şey.Bütün yerden taşar/Kendi ahlakıyla bir millet ölür, yahut yaşar kaydına dikkat çekti.
Aydemir: "Hassasiyetlerimizi sahiplenmeliyiz"
Milletvekili Aydemir, "Bizi, yeryüzünde 6 asır hükümran kılan hassasiyetlerimizi her fırsat ve vesileyle sahiplenmeliyiz. Bu hassasiyetlerin başında inancımızın temeli olan yüksek ahlak gelmektedir. Bizi küresel idrake tarif eden temel vasfımız inancımızın gereği olan yüksek ahlakımızdır. Bu ahlakın temelini de kardeşlik ve kardeşlik hukuku oluşturur" dedi.
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un, 'Görürsün, hissedersin varsa vicdanınla imanın/Ne müthiş bir hamaset çarpıyor göğsünde Kuran'ın' ifadeleriyle, muhteşem ecdadın yol haritası ve ufuk çizgisine işaret ettiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, "Kan ve gözyaşına boğulmuş İslam Coğrafyasını huzura kavuşturmak, maneviyat çizgisini kaybetmiş, maddiyat zilletinde boğulmaya sürüklenen insanlığa rahmet adresi göstermek adına, hayat tarzımız, dualarımız, arasına bölücü şeytanların giremeyeceği sıkı kardeşlik saf ve bağlarımızla küresel idrake değerlerimizi vurgulamalıyız" ifadesini kullandı.
Milletvekili Aydemir, "Hayırlara vesile olması duası, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin ebediyen sürmesi niyazıyla İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ediyor, şühedamızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.
(ERZ-ÖB-Y)

10.05.2017 10:18:52 TSI
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