YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çelik, başkanları ağırladı

Başkan Çelik, başkanları ağırladı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şanlıurfa ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlarını Kayseri'de ağırladı. Başkan Çelik, her iki başkana Kayseri'de yapacakları yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik, Şanlıurfa ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Girişindeki sergiyi gezdi. Başkan Mustafa Çelik, 2017 yatırımlarının yer aldığı sergide her iki başkana yapılacak yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ile Başkanlık makamında da bir süre görüştü. Başkanlık makamındaki dev ekranın çalışmalara verdiği katkıyı anlatan Başkan Çelik, bu ekran üzerinden yapacakları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

(AÖ-Y)



10.05.2017 10:22:01 TSI

NNNN

