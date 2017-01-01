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Başkan Karatay: "Türkiye'nin lojistik merkezi haline geleceğiz"



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Tarım ve hayvancılıkta ön planda olduğu kadar sanayisi de son derece hızlı ve gelişmiş olan Aksaray'da, organize sanayi bölgesinde üçüncü etap çalışmaları tamamlandı. 550 hektarlık yeni alana kavuşan OSB'ye kısa sürede yatırımcılar tarafından 850 hektarlık talep oluşurken, ek 350 hektarlık alanında çalışmaları başladı.

Coğrafi konumu ve Türkiye'nin önemli yol güzergahlarında bulunan Aksaray'ın Türkiye'nin lojistik merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini belirten AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, "OSB'miz organize sanayimizin ikinci etabı hızlı bir şekilde dolduktan sonra, OSB müdürlüğümüze yatırımcılar tarafından yapılan başvurular arttı. Bunun hemen ardından üçüncü etap çalışmalarını başlattık. Yaklaşık 8-9 aydır da bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu süreçte en son olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da bölgenin mera arazisi olmadığına dair onayı verildi ve üçüncü tevzi alanımızı almış bulunmaktayız. Yaklaşık 550 hektarlık bir alan. Böylece Türkiye'nin yüzölçümü olarak en büyük 10 organize sanayi bölgesinden bir tanesini Aksaray'ımıza kazandırmış olduk. Tabii 550 hektarlık alana karşılık 850 hektarlık bir talep var. Bu şunu gösteriyor ki 550 hektar hızlı bir şekilde dolacak ve hatta 300 hektarlık bir alana daha ihtiyaç olacak. Bunun da çalışmalarına başladık. Allah izin verirse organize sanayimizi daha da büyüteceğiz. Türkiye'nin en büyük organize sanayilerinden birisi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Allah izin verirse demiryolunun bağlanması ile birlikte de organize sanayi bölgemiz cazibe merkezi haline gelecek. Çevresindeki 5 büyük ilimiz başta olmak üzere tüm Türkiye'nin lojistik merkezi haline geleceğiz" dedi.

(YC-FM-Y)



10.05.2017 10:22:46 TSI

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