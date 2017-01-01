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Meyve fidanlarına "beyaz" koruma

- Güneş ışınlarının zararlarına karşı fidanların gövdesine badana yapılıyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Baharın gelmesiyle hava sıcaklığının hızla arttığı Çukurova'da meyve fidanlarının gövdesi, güneş ışınlarının zararlarına karşı kireç ve akrilik beyaz boya ile boyanıyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bölgede her yıl havalar ısınmaya başladığı andan itibaren uygulanmaya başlanan koruma yönteminin, kimi fidanlarda 3 yaşına, kimi fidanlarda ise 4 yaşına kadar devam ettiğini söyledi.

Fidan daha sağlıklı büyüyor

Fidanların hızlı büyümesi, daha kısa sürede verime ulaşması için gerekli olan koruma işleminin, fidanların gövdesini güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruduğunu belirten Doğan, "Bütün meyve fidanlarının gövdesi kireç veya akrilik beyaz boya ile boyanmalı. Çünkü havalar ısındı, gün geçtikçe sıcaklık daha da artıyor. Bu işlem yapıldığında fidanların gövdesi ısınmayacak, iletim demetleri tıkanmayacak, su alışverişi hızlanacak ve böylece gövde hep yeşil kalacak" dedi.

Yapılan bu işlemin, fidanın daha sağlıklı büyümesini sağladığını ifade eden Doğan, "Güneşe çıkan bir insan beyaz kıyafet giydiğinde nasıl ki güneş ışınlarından daha fazla korunuyorsa, aynı durum fidanlar için de geçerli" diye konuştu.

Badana yapılmazsa fidan zayıf kalıyor

Kireçleme veya boyama işleminin, fidanların gövdesi tamamen kapanacak şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şöyle devam etti:

"Aksi takdirde fidanın gövdesi sertleşecek, kuruyacak ve fidanın iletim demetleri tıkanıp, su alışverişi yavaşladığı için fidan zayıf kalacaktır. Bu yüzden fidanın verime ulaşması daha uzun zaman alacaktır. Şu ana kadar henüz bu işlemi yapmamış olan meyve üreticilerimize, havalar daha fazla ısınmadan fidanlarında kireçleme veya boyama uygulamalarını tamamlamalarını tavsiye ediyoruz."

(ADN-Y)



10.05.2017 10:23:59 TSI

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