ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Meyve fidanlarına "beyaz" koruma

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:15
Meyve fidanlarına "beyaz" koruma
Meyve fidanlarına "beyaz" koruma
- Güneş ışınlarının zararlarına karşı fidanların gövdesine badana yapılıyor

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Baharın gelmesiyle hava sıcaklığının hızla arttığı Çukurova'da meyve fidanlarının gövdesi, güneş ışınlarının zararlarına karşı kireç ve akrilik beyaz boya ile boyanıyor.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bölgede her yıl havalar ısınmaya başladığı andan itibaren uygulanmaya başlanan koruma yönteminin, kimi fidanlarda 3 yaşına, kimi fidanlarda ise 4 yaşına kadar devam ettiğini söyledi.
Fidan daha sağlıklı büyüyor
Fidanların hızlı büyümesi, daha kısa sürede verime ulaşması için gerekli olan koruma işleminin, fidanların gövdesini güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruduğunu belirten Doğan, "Bütün meyve fidanlarının gövdesi kireç veya akrilik beyaz boya ile boyanmalı. Çünkü havalar ısındı, gün geçtikçe sıcaklık daha da artıyor. Bu işlem yapıldığında fidanların gövdesi ısınmayacak, iletim demetleri tıkanmayacak, su alışverişi hızlanacak ve böylece gövde hep yeşil kalacak" dedi.
Yapılan bu işlemin, fidanın daha sağlıklı büyümesini sağladığını ifade eden Doğan, "Güneşe çıkan bir insan beyaz kıyafet giydiğinde nasıl ki güneş ışınlarından daha fazla korunuyorsa, aynı durum fidanlar için de geçerli" diye konuştu.
Badana yapılmazsa fidan zayıf kalıyor
Kireçleme veya boyama işleminin, fidanların gövdesi tamamen kapanacak şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şöyle devam etti:
"Aksi takdirde fidanın gövdesi sertleşecek, kuruyacak ve fidanın iletim demetleri tıkanıp, su alışverişi yavaşladığı için fidan zayıf kalacaktır. Bu yüzden fidanın verime ulaşması daha uzun zaman alacaktır. Şu ana kadar henüz bu işlemi yapmamış olan meyve üreticilerimize, havalar daha fazla ısınmadan fidanlarında kireçleme veya boyama uygulamalarını tamamlamalarını tavsiye ediyoruz."
(ADN-Y)

10.05.2017 10:23:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
ÇKA hizmet binası projesi mimarlık bölümü öğrencilerine tanıtıldı
YEREL

ÇKA HİZMET BİNASI PROJESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE TANITILDI
Sırt çantasında 4 kilogram eroin ile yakalandı
YEREL

SIRT ÇANTASINDA 4 KİLOGRAM EROİN İLE YAKALANDI
FETÖ/PDY sanığı eski polise hapis cezası
YEREL

FETÖ/PDY SANIĞI ESKİ POLİSE HAPİS CEZASI
Adana Demirspor'dan TFF ve MHK'ye teşekkür
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'DAN TFF VE MHK'YE TEŞEKKÜR
Adanaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
YEREL

ADANASPOR'DA TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Adana'da &quot;E-Ticaret Buluşmaları&quot;
YEREL

ADANA'DA "E-TİCARET BULUŞMALARI"

&quot;Canlı bomba&quot; eylemi yaptığı cami için 250 lira bağışlamış
YEREL

"CANLI BOMBA" EYLEMİ YAPTIĞI CAMİ İÇİN 250 LİRA BAĞIŞLAMIŞ
ÇDSO'dan klasik müzik konseri
YEREL

ÇDSO'DAN KLASİK MÜZİK KONSERİ
Adana'daki &quot;sahte diploma çetesi&quot; davası
YEREL

ADANA'DAKİ "SAHTE DİPLOMA ÇETESİ" DAVASI

Toplu taşıma araçları nefes alacak
YEREL

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI NEFES ALACAK
Trafik Haftası etkinliğinde kan bağışı
YEREL

TRAFİK HAFTASI ETKİNLİĞİNDE KAN BAĞIŞI
Adana Havalimanı'nda Nisan'da 463 bin 410 yolcuya hizmet verildi
YEREL

ADANA HAVALİMANI'NDA NİSAN'DA 463 BİN 410 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ
Yüreğir'de Gençlik Haftası etkinlikleri başlıyor
YEREL

YÜREĞİR'DE GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR
2 bin 560 kök hint keneviri ele geçirildi
YEREL

2 BİN 560 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Tümer: &quot;Aladağ'daki kız öğrencilerimiz için anıt yapılsın&quot;
YEREL

TÜMER: "ALADAĞ'DAKİ KIZ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ANIT YAPILSIN"
İtfaiyecilerin koç ödüllü voleybol turnuvası
YEREL

İTFAİYECİLERİN KOÇ ÖDÜLLÜ VOLEYBOL TURNUVASI
Başkan Sözlü, makam koltuğunu engelli çocuklara bıraktı
YEREL

BAŞKAN SÖZLÜ, MAKAM KOLTUĞUNU ENGELLİ ÇOCUKLARA BIRAKTI
Cahit Seyhanlı için 60. Sanat Yılı Gecesi
YEREL

CAHİT SEYHANLI İÇİN 60. SANAT YILI GECESİ
Karataş'ta &quot;Mayıs Şenliği&quot;
YEREL

KARATAŞ'TA "MAYIS ŞENLİĞİ"
Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı kapılarını açıyor
YEREL

ÇUKUROVA GIDA VE YÖRESEL LEZZETLER FUARI KAPILARINI AÇIYOR
Yöresel lezzet fuarı açılışına 30 metrelik kebap
YEREL

YÖRESEL LEZZET FUARI AÇILIŞINA 30 METRELİK KEBAP
Muhtar eşleri mutluluk dağıtacak
YEREL

MUHTAR EŞLERİ MUTLULUK DAĞITACAK
Çetin: &quot;Asfaltsız yolumuz kalmayacak&quot;
YEREL

ÇETİN: "ASFALTSIZ YOLUMUZ KALMAYACAK"
Geleceğin sağlıkçılarından &quot;Dünden Bugüne Hemşire Kıyafetleri&quot; defilesi
YEREL

GELECEĞİN SAĞLIKÇILARINDAN "DÜNDEN BUGÜNE HEMŞİRE KIYAFETLERİ" DEFİLESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Eser Yenenler'den açıklama: Yuva yıkan kadın gibi oldum
FİSKOS

VE ESER KONUŞTU: YUVA YIKAN KADIN GİBİ OLDUM

 1
  • 2 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 3 Akrep ile karadul karşı karşıya gelirse...
  • 4 Aç karnına su içmek için 10 neden!