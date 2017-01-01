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Huzurevine yerleştirilen 90'lık nineye Kaymakamdan ziyaret



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Sedat Ağacıkoğlu

KASTAMONU (İHA) - Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede yalnızlığa terk edilen ve 3 gün sonra bulunarak huzurevine yerleştirilen Hatice P.'yi ziyaret etti.

Şehre Küstü Mahallesi Keleş Sokakta daha önceden kimsenin olmadı metruk bir binada terk edildiği belirlenerek huzurevine yerleştirilen 90 yaşındaki Hatice P., Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in talimatıyla huzurevine yerleştirilmişti. Kaymakam Pişkin, Hatice P.'yi yerleştirildiği huzurevinde ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Pişkin, "Bizim için kutsal olan İnsandır. Yazık günahtır. Fatma ninemizin bu şekilde yalnızlığa terk edilmesi beni ve Tosya ilçesini derinden etkiledi. İlk haberi aldığım an her ne olursa olsun kim ne derse desin dedim ve Fatma ninenin huzurevine alınması talimatını verdim. Keşke yakınları bize daha önceden haber etse idi biz yine elimizden geleni yapardık. Biz devlet olarak elimizden geleni yaptık. İnsan var ki devlet var" dedi.

(SDA-GY-Y)



10.05.2017 10:28:01 TSI

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