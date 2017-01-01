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Piazza Anneler Gününü sürpriz hediyelerle kutluyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Açıldığı günden bu yana Şanlıurfa halkının buluşma noktası olan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, her özel gün gibi Anneler Gününü de unutmuyor. 12 Mayıs Cuma gününe kadar 100 Türk Lirası ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçileri sürpriz hediyeler bekliyor.

Dünyanın modasını, lezzetlerini ve eğlencesini kent halkının ayağına getiren Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Anneler Gününde annesini güzel bir hediye ile mutlu etmek isteyenlerin yine değişmeyen adresi oluyor. Bünyesinde yer alan dünyaca ünlü markaları ile alışveriş tutkunlarına onlarca alternatif sunan alışveriş merkezi, Anneler Günü öncesinde de ziyaretçilerinin yüzünü güldürecek bir kampanya sunuyor. 12 Mayıs Cuma gününe kadar, aynı gün içerisinde toplamda 100 Türk Lirası ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler sürpriz hediyelerin sahibi oluyor.

(Şİ-OE-Y)



10.05.2017 10:28:09 TSI

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