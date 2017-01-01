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Kağızman Sivil Dayanışma Platformundan Gülbey'e plaket



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Kağızman Sivil Dayanışma Platformu Kurucu Başkanı Cafer Kişi, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneğini (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey'i makamında ziyaret etti.

Kağızman Sivil Dayanışma Platformu Kurucu Başkanı Cafer Kişi, sözde Ermeni soykırımı ile Türkiye'yi karalama çalışmaları olduğunu ve bu konuda derneğin yapmış olduğu çalışmalara destek olacaklarını ifade etti. Başkan Kişi, "Yalan makinesi haline dönüşen Ermeni lobisi başta Avrupa'yı sonrada dünyayı yalanlarıyla kandırmaktadır. Asimder olarak ülkemizi karalama kampanyası yürüten Ermeni lobisine karşı güçlü ve etkin çalışma sürdürmektesiniz. Bu mücadelenizde Kağızman sivil Dayanışma Platformu olarak yanınızdayız. Kuruluşumuzun merkezi Kars Kağızman olmasına rağmen Iğdır'da yaşayan Kağızmanlı aileler çok sayıda bulunmaktadır. Bizlerin bu platformu kurmamızın amacı tüzüğümüz gereği kendi hemşerilerimizi bir araya toplamak, dayanışma, yardımlaşma içerisinde olmak ve sizin gibi milli konularımızı savunan toplumsal meseleleri desteklemektir. Biz platform olarak Asimder'in çalışmalarına destek olmaya hazırız. Aynı zamanda yapmış olduğunuz ve bizlerinde hakkını savunduğunuz için derneğiniz adına şahsınıza teşekkür plaketi vermeyi uygun gördük" dedi.

Asimder Genel Başkanı Gülbey ise, "Şehrimizde yaşayan Kağızmanlı hemşerilerimizin böyle bir dayanışma teşkilatı kurmanız ve burada bir araya gelmeye çalışmanız sevindirici bir olaydır. Bizler Asimder olarak bu dayanışmanın oluşması için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bizler, toplumumuzun geçmişinde acılar bırakan faşist Ermeni çetelerin yaptıklarını dünya kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Bilinmesi gerek ki bu yalnızca Asimder'in meselesi değil tüm Müslüman Türk dünyasının meselesidir. Onun için bu asılsız Ermeni iddialarına ve yalanlarına toplum olarak karşı çıkmalıyız. Hakikatleri bilmek tüm insanlığın hakkıdır. Sizlerin ziyareti bizlere güç vermiş ve onurlandırmıştır" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Kağızman Sivil Dayanışma Platformu Kurucu Başkanı Cafer Kişi, Uluslar Arası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey'e yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

(ET-Y)



10.05.2017 10:29:25 TSI

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