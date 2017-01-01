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Anlayan: "Gelecek nesillerimize kalıcı hizmet sunmak için çalışıyoruz"



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, gelecek nesillere kalıcı bir hizmet sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesince birlikte yürütülen çalışmalarda Reşadiye Caddesi'nde 1 km'lik alandaki alt yapı, içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz ve yağmur suyu çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Reşadiye Caddemizde eskiyen alt yapı içme suyu ve asbest borular sık sık arıza yapıyordu. Bundan sonra artık bu tür arızalar olmayacak ve en önemlisi bu borular 100 sene dayanıklı olma özelliği taşıyor. Çok şükür 1 km'lik alanda alt yapı çalışmalarımızı bitirdik. Önümüzdeki günlerde de sıcak asfalt çalışmalarımız başlayacak. Vatandaşlarımıza daha kalite hizmet sunmak için Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte özveriyle çalışıyoruz. Alt yapı çalışmalarımız biraz uzun sürdü. Bunun sebebi ise uzun yıllar dayanıklı bir alt yapı oluşturmak. Ben halkımızdan ve esnaflarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını bekliyorum. Gelecek nesillerimize kalıcı bir hizmet sunmak için çalışıyoruz" dedi.

(AA-SLH-Y)



10.05.2017 10:31:59 TSI

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