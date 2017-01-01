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Duygulandıran mezuniyet



(Fotoğraflı)



Hüseyin Can Aksu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Bahattin Çini Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi yetkililerinin, 12. sınıf öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreni duygusal anlara neden oldu.

Gençlik Merkezi Spor Salonunda gerçekleştirilen mezuniyet programında zihinsel ve bedensel engelli 11. sınıf öğrencisi Murat Koçyiğit'in asker kıyafeti ve başındaki bordo beresiyle İstiklal Marşı'nı okuması büyük ilgi gördü.

Zihinsel ve bedensel engelli öğrencilerin gösteriler sunduğu programda, asker kıyafeti ve yöresel kıyafet giyen öğrenciler Çanakkale Savaşları'nı canlandırdı.

Salonda duygulu anlar yaşanırken öğretmeni Koçyiğit'i alnından öperek sarıldı.(HCA-EFE)



10.05.2017 10:40:49 TSI

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