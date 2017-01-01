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Başkan Vekili Akgül kilim dokuyup yemek pişirdi



(Fotoğraflı)



Gökhan Murat Göktürk

VAN (İHA)  Van'ın Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, İş-Kur bünyesinde açılan halı dokuma kursunda incelemelerde bulundu.

Göreve başladığı günden beri vatandaşla iç içe olan ve yaptığı hizmetlerle Çataklıların gönlüne taht kuran Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, ilçede yeni açılan ve 5 ay sürecek olan kursları ziyaret etti. İlk olarak İş-Kur bünyesinde belediye binasında açılan ve 100 kadın kursiyeri bulanan kilim dokuma atölyesini ziyaret eden Akgül, öğreticilerden bilgi aldı. Kursiyerlerle bol bol sohbet eden Akgül, büyük bir emekle dokunan kilimleri yakından inceledi.

Kilimlerin büyük emeklerle dokunduğunu belirten Başkan Akgül, bir kilim dokuma tezgâhının başına geçerek kursiyerlerle birlikte ilmek ilmek kilim dokudu. Kurs sonunda en güzel kilim yarışması düzenleyeceklerini belirten Akgül, birinciyi ödüllendireceklerini ifade etti. Çatak'a özgü kilimlerin dünyaya tanıtılması gerektiğini belirten Akgül, "Yeni sanayi sitesinde açılacak bir kilim atölyesine girişimci olması halinde her türlü desteği vereceğiz. Kilimlerimizin dünya pazarına girmesini istiyorum" dedi.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ve 50 kursiyeri bulunan ahşap oymacılığı ve aşçılık kurslarını ziyaret eden Akgül, kursiyerleri yakından izledi. Özellikle aşçı kursiyerlerle yemeklerin püf noktasını konuşan Akgül, burada da bir tencerede yapılan yemeğin salçasını, tuzunu, baharatını ekledi. Akgül, bir süre yemeği karıştırdıktan sonra kurstan ayrıldı.

Kurs ziyaretlerinde Başkan Vekili Kaymakam Akgül'e Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan eşlik etti.

(MSA-Y)



10.05.2017 10:41:18 TSI

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