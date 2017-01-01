YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 yıl hapis cezası alan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2000 yılında bıçaklı bir olaya karışan Gazi O. isimli şahıs hakkında mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezası verildi. Polis ekipleri tarafından aranan Gazi O. dün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(COŞ-AÖ-Y)



10.05.2017 10:42:00 TSI

NNNN

