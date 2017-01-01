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10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:32
10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 yıl hapis cezası alan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2000 yılında bıçaklı bir olaya karışan Gazi O. isimli şahıs hakkında mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezası verildi. Polis ekipleri tarafından aranan Gazi O. dün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(COŞ-AÖ-Y)

10.05.2017 10:42:00 TSI
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