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Yuvaları yıkılan kırlangıçlara yoğurt kabından yuva



(Fotoğraflı)



Adem Şahin

MANİSA (İHA) - Manisa'da duyarlı bir vatandaş bir kıraathanenin çatısının altında rutubetten dolayı yuvaları yıkılan kırlangıçlar için yoğurt kaplarından yuva yaptı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi merkez kıraathanesinin önünde bulunan sundurmanın altındaki yuvaları rutubetten dolayı yıkılan kırlangıçlara mahalle sakinleri yoğurt kaplarından yaptıkları yeni yuvalarla sahip çıktı.

Selimşahlar Mahallesi sakinlerinde Okan Yalçın, "Mahallemizin merkez kıraathanesinin sundurmasında bulunan kırlangıç yuvaları nemden dolayı yıkıldı. Yuvada bulunan yavruların hepsi yere düştü. Bizde arkadaşlarla vicdanımız el vermedi onları o şekilde bırakmaya. Marketten yoğurt kapları alarak yıkılan yuvaların olduğu yerlere bu kapları yardımlaşarak astık. Yere düşen yavruları da tekrar içine koyduk. Ama kırlangıçlara yaptığımız yeni yuvaları kumrular istila etti. Doğanın kanunu olan güçlünün güçsüzü ezmesi misali kırlangıçların yuvalarını da kumrular ellerinden aldı." dedi.

(AŞ-SC)



10.05.2017 10:42:43 TSI

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