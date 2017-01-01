ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van Büyükşehir Belediyesi hurdaları ekonomiye kazandırıyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:41
Van Büyükşehir Belediyesi hurdaları ekonomiye kazandırıyor
Van Büyükşehir Belediyesi hurdaları ekonomiye kazandırıyor

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmetlerinde kullanılan ve ekonomik ömürlerini tamamlayıp hurda vasfını alan araç ve gereçleri elinden çıkarıyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, yıllardır belediyeye ait depolanma alanlarında biriktirilen ve ekonomik ömürlerini tamamlayan hurdaların geri dönüşümü konusunda bazı kararlar aldı. Makine Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Garajı, Tuşba Hurda Ambarı, İskele Arıtma Tesisi, Akköprü Asfalt Şantiyesi ile Toprakkale Gaz Ambarında yıllardır atıl durumda bekleyen hurda demir, hizmet araçları, iş makineleri ve ölü stok malzemeleri geri dönüşümle yeniden ülke ekonomisine kazandırılıyor. Alınan karar doğrultusunda MKE'ye Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirlediği fiyatlar üzerinden satılacak hurdalar, Büyükşehir Belediyesine de ekonomik katkı sağlayacak.
Makine Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selim Elhansu, belediyenin hurdaya çıkmış araç ve gereçlerini 3284 sayılı kanun, 7/2156 kararname ve 2001/15 sayılı Başbakanlık genelgesi doğrultusunda MKE'ye satıldığını söyledi. Elhansu, "Hizmet tesislerimizin içinde görüntü kirliliğine neden olan ve hizmete faydası olmayan 7 iş makinesi, 15 adet hizmet aracı, 200 ton demir, 5 ton alüminyum, 500 adet hurda lastik ve ölü stok malzemelerini kapsayan hurdaları ihaleye çıkmaksızın Makine Kimya Endüstrisine satıyoruz. Bu sayede devletin malı yine devlet kurumları eliyle ülke ekonomisine geri kazandırılacak. Ayrıca kilogram başı belirlenen fiyattan satışını yaptığımız hurdalar, belediyemize de maddi katkı sağlayacak" dedi.
(MSA-Y)

10.05.2017 10:50:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sınırda yakalanan Afgan göçmenlere Mehmetçikten yardımeli
YEREL

SINIRDA YAKALANAN AFGAN GÖÇMENLERE MEHMETÇİKTEN YARDIMELİ
Çatak'ta eğitim toplantısı
YEREL

ÇATAK'TA EĞİTİM TOPLANTISI
TÜRÇEV heyetinden Vali Taşyapan'a ziyaret
YEREL

TÜRÇEV HEYETİNDEN VALİ TAŞYAPAN'A ZİYARET
Başkan Vekili Akgül kilim dokuyup yemek pişirdi
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ AKGÜL KİLİM DOKUYUP YEMEK PİŞİRDİ
Çatak'ta yılsonu sergisi
YEREL

ÇATAK'TA YILSONU SERGİSİ
Akdamar Adası'nda çok dilli konser
YEREL

AKDAMAR ADASI'NDA ÇOK DİLLİ KONSER
Başkale'deki şifalı su kaynakları ilgi görüyor
YEREL

BAŞKALE'DEKİ ŞİFALI SU KAYNAKLARI İLGİ GÖRÜYOR
Aslan ve Uçar'dan Çelebi'ye ziyaret
YEREL

ASLAN VE UÇAR'DAN ÇELEBİ'YE ZİYARET
Gürpınar'da barış töreni
YEREL

GÜRPINAR'DA BARIŞ TÖRENİ
Muhtar Dilmaç'tan mahalle sakinlerine Avantaj Card hizmeti
YEREL

MUHTAR DİLMAÇ'TAN MAHALLE SAKİNLERİNE AVANTAJ CARD HİZMETİ
Edremit Belediyesinden hummalı çalışma
YEREL

EDREMİT BELEDİYESİNDEN HUMMALI ÇALIŞMA
&quot;Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği&quot;
YEREL

"DELİ EMİN BİSİKLET VE DOĞA ŞENLİĞİ"
Bir ayda 118 bin 101 yolcuya hizmet
YEREL

BİR AYDA 118 BİN 101 YOLCUYA HİZMET
Kaymakam Dündar'a şükran plaketi
YEREL

KAYMAKAM DÜNDAR'A ŞÜKRAN PLAKETİ
Van'da yol onarım ve kaldırım yenileme çalışması
YEREL

VAN'DA YOL ONARIM VE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMASI
Van'da 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' kutlaması
YEREL

VAN'DA 'KARAYOLU GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI' KUTLAMASI
Van'da kurtarma tatbikatı
YEREL

VAN'DA KURTARMA TATBİKATI

Akdamar Adası'nda müzik ziyafeti
YEREL

AKDAMAR ADASI'NDA MÜZİK ZİYAFETİ
Van'da 200 litre asit anhidrit ele geçirildi
YEREL

VAN'DA 200 LİTRE ASİT ANHİDRİT ELE GEÇİRİLDİ
Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
15 Temmuz Derneğinden Müdür Altuner'e ziyaret
YEREL

15 TEMMUZ DERNEĞİNDEN MÜDÜR ALTUNER'E ZİYARET
Van sahilleri hareketlendi
YEREL

VAN SAHİLLERİ HAREKETLENDİ
Vali Taşyapan, Pascale Moreau'yu kabul etti
YEREL

VALİ TAŞYAPAN, PASCALE MOREAU'YU KABUL ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Eser Yenenler'den açıklama: Yuva yıkan kadın gibi oldum
FİSKOS

VE ESER KONUŞTU: YUVA YIKAN KADIN GİBİ OLDUM

 1
  • 2 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 3 Akrep ile karadul karşı karşıya gelirse...
  • 4 Aç karnına su içmek için 10 neden!