YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van Büyükşehir Belediyesi hurdaları ekonomiye kazandırıyor

Van Büyükşehir Belediyesi hurdaları ekonomiye kazandırıyor



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmetlerinde kullanılan ve ekonomik ömürlerini tamamlayıp hurda vasfını alan araç ve gereçleri elinden çıkarıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, yıllardır belediyeye ait depolanma alanlarında biriktirilen ve ekonomik ömürlerini tamamlayan hurdaların geri dönüşümü konusunda bazı kararlar aldı. Makine Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Garajı, Tuşba Hurda Ambarı, İskele Arıtma Tesisi, Akköprü Asfalt Şantiyesi ile Toprakkale Gaz Ambarında yıllardır atıl durumda bekleyen hurda demir, hizmet araçları, iş makineleri ve ölü stok malzemeleri geri dönüşümle yeniden ülke ekonomisine kazandırılıyor. Alınan karar doğrultusunda MKE'ye Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirlediği fiyatlar üzerinden satılacak hurdalar, Büyükşehir Belediyesine de ekonomik katkı sağlayacak.

Makine Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selim Elhansu, belediyenin hurdaya çıkmış araç ve gereçlerini 3284 sayılı kanun, 7/2156 kararname ve 2001/15 sayılı Başbakanlık genelgesi doğrultusunda MKE'ye satıldığını söyledi. Elhansu, "Hizmet tesislerimizin içinde görüntü kirliliğine neden olan ve hizmete faydası olmayan 7 iş makinesi, 15 adet hizmet aracı, 200 ton demir, 5 ton alüminyum, 500 adet hurda lastik ve ölü stok malzemelerini kapsayan hurdaları ihaleye çıkmaksızın Makine Kimya Endüstrisine satıyoruz. Bu sayede devletin malı yine devlet kurumları eliyle ülke ekonomisine geri kazandırılacak. Ayrıca kilogram başı belirlenen fiyattan satışını yaptığımız hurdalar, belediyemize de maddi katkı sağlayacak" dedi.

(MSA-Y)



10.05.2017 10:50:34 TSI

NNNN

