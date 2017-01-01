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"Dört mevsim iki bale" gündüz gösterimi ile sahnede

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:43
"Dört mevsim iki bale" gündüz gösterimi ile sahnede
"Dört mevsim iki bale" gündüz gösterimi ile sahnede

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi, Dünya Dans Gününde prömiyerini gerçekleştirdiği, "Med-Cezir" ve "Dört Mevsim" olmak üzere iki bale eserini sergileyecek.
Müziği Antonio Vivaldi'ye ait olan Dört Mevsim'in libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy tarafından yapıldı. Vivaldi'nin en ünlü eseri olmasının yanı sıra Barok müzik ve klasik müzik repertuvarının en bilinen örneklerinden biri olan Dört Mevsim'i seslendirecek olan Antalya DOB orkestrasını Hakan Kalkan ve Ömer Yöndem sezon boyunca dönüşümlü olarak yönetecek. İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış olmak üzere dört bölümden oluşan eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Nursun Ünlü ve ışık tasarımı Fuat Gök'e ait.
Med-Cezir
Müziği A.Corelli, J.S.Bach ve J.Pachelbel'e ait olan ve düzenlemesini Yeliz Efe'nin yaptığı Med-Cezir balesinin libretto ve koreografisi Tolga Burçak ve Meray Kartal tarafından yapıldı. Günlük hayatın getirdiği zorluklar ve kadın-erkek ilişkisinin insana yüklediği sorumluluklardan doğan çılgınlıkların sonucu hissedilenlerin anlatıldığı eserde, dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay, ışık tasarımı ise Fuat Gök'e ait.
11 Mayıs Perşembe akşamı saat: 20.00'de ve 13 Mayıs Cumartesi günü
saat: 15.00'te tekrar sahnelenecek eserin 10, 15 ve 30 TL olan biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinden ve www.biletiva.com internet adresinden temin edilebilecek.
(İA-Y)

10.05.2017 10:52:17 TSI
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