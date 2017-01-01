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Müdür Gümüş: Artık açıktan süt satışı mümkün değil



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KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, artık açıktan süt satışının mümkün olmayacağını söyledi. Gümüş, satışın standartlara bağlı kalınması gerektiğine dikkat çekerek, "Vatandaşların sağlığını bozmaycak şekilde şuan ilimizde 5 olmayan hastalıklardan ağıt işletme var" dedi.

Gümüş, ayrıca Kütahya'da sağılan sütün Avrupa normlarının çok çok üzerinde kaliteli olduğunu ve ihraç edilebilecek kalitede olduğunu ifade etti.

Açıktan peynir gibi süt ürünlerinin satışı da yasak olduğunu dile getiren Ender Muhammed Gümüş Gıda, denetimlerinde başarı ölçütü olarak satıcıyı ve tüketiciyi uyarak eğiterek açıktan satışı önlemek istedikerini başarı ölçütlerinin ise çok ceza yazmak olmadığını söyledi. (HCA-EFE)



10.05.2017 10:53:59 TSI

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