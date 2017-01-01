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Manisa'nın trafiği rahatlayacak



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda yapımı devam eden Öğretmenevi Kavşağı ile ilgili gündeme gelen trafik sıkışıklığıyla ilgili konulara açıklık getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaşanan aksaklıkların giderilmesi noktasında UKOME'nin olağanüstü toplanacağını ve şehrin trafiğini rahatlatacak kararlar alacaklarını söyledi. Başkan Ergün ayrıca elektrikli otobüslerin hayata geçmesiyle birlikte 'tercihli yol' uygulamasının da Manisa'nın önemli bazı ana arterlerinde hayata geçeceğini, bunun da şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını da sözlerine ekledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında toplandı. Toplantı öncesi söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Çerçi, İçişleri Bakanlığının Akhisar Belediye Meclisine atadığı ve Büyükşehir Belediye Meclisinde de görev yapacağı yönünde yazı olduğunu ve gerekli işlemin yapılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Size ulaşan yazı bize de ulaştı. Akhisar Belediye Meclisi atamasında mevcut sıraya göre AK Parti meclis üyesinin atanması normal olarak yapılmıştır. Ancak Büyükşehir Belediye Meclisine atama yapılırken yönetmeliğe uyulduğu takdirde MHP üyesinin buraya gelmesi gerekirken, AK Partili aynı üye atandı. Bununla ilgili girişimlerde bulunacağımızı ifade ettik. Bu işin yanlış olduğunu, usul ve yönetmeliklere uyulmadığını anlattık. OHAL uygulamasında olduğumuzdan mahkeme yolu olmadığından dolayı İçişleri Bakanlığına bir yazı yazdık. Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz" dedi.



Şehir içi trafik rahatlayacak

Toplantıda AK Partili Zülfikar Gürcan'ın Öğretmenevi Kavşak Projesi ile ilgili çalışmalar ve trafikte yaşanan bazı aksaklıklar ile ilgili sorusu üzerine konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Öğretmenevi Kavşağı 6 ay sürecek. Yarın (10 Mayıs Çarşamba) UKOME Olağanüstü Toplantısı'nda bazı alanlarda yaşanan trafik problemlerini çözecek kararlar alınacak. İlgili firma 4-5 ayda çalışmayı tamamlayacağını söylüyor. Ana arterlerdeki parklanmalarıyla ilgili de yakın zamanda UKOME'de karar alınacak. Elektrikli otobüslerin faaliyete geçmesiyle birlikte tercihli yol uygulaması hayata geçecek. Yakın zamanda bu uygulamalar da Manisa'da hayata geçecek. Şehir içi trafiğini rahatlatacak bu kararların yakın zamanda alınacağının ön bilgisini sizlerle paylaşmış olayım" diye konuştu.



Başkan Ergün'den meclis üyelerine mesir teşekkürü

Mayıs ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesi meclis üyelerine yönelik bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Geçtiğimiz Nisan ayının son haftasında 477'nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalimizi coşkuyla kutladık. Gerçekten güzel bir festival geçirdiğimizi düşünüyorum. Festivalimizin en güzel şekilde geçmesini sağlayan Sayın Valimiz başta olmak üzere, Büyükşehir Belediyemizin tüm çalışanlarına, Şehzadeler Belediyemizin değerli başkanı ve ekibine, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkan ve yönetimine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ve emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca festival bütçesine olur veren değerli meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu festival Manisa'mızın tanıtımı açısından oldukça önemli olduğundan gerekli desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.



Nezir Pirnarcı rahmetle anıldı

Şırnak'ta şehit düşen Saruhanlı Halitpaşa Mahallesi'nden Nezir Pirnarcı'yı da anan Başkan Ergün, "Geçtiğimiz ay Şırnak'ta, bölücü terör örgütünün hain tuzağında 4 evladımızı şehit verdik. Şehitlerimizden biri de Saruhanlı ilçemiz Halitpaşa Mahallesi'nden Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı'ydı. Evladımızı gözyaşları arasında toprağa verdik. Şehidimiz Nezir Pirnarcı başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; her türlü terörü nefretle kınıyorum" dedi.



Meclis Üyelerinin kandilini kutladı

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ni de tebrik eden Başkan Ergün, "Yarın Allah nasip ederse, Ramazan ayının müjdecisi mübarek Berat Kandilini idrak edeceğiz. Aklanma, günahlardan arınma anlamına gelen bu mübarek gecenin Manisa'mıza, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, barış ve kardeşlik getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımın ve değerli hemşerilerimin kandilini kutluyorum" diye konuştu.



Maden şehitlerini de unutmadı

Mayıs ayının Manisa için hüzün ve acı anlamına geldiğini ifade eden ve Soma'da yaşanan maden faciasında hayatlarını kaybeden maden emekçilerini de rahmetle anan Başkan Ergün, "13 Mayıs 2014'te Soma ilçemizde meydana gelen elim faciada 301 kardeşimiz hayatını kaybetmişti. Bir kez daha elim maden faciasında hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.



Anneler Günü ve Engelliler Haftası mesajı

Anneler Günü ve Engelliler Haftası dolayısıyla da açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, şunları söyledi: "Bu ay ayrıca Peygamberimiz tarafından cennetle müjdelenen annelerimizin gününü kutlayacağız. Tüm kadınlarımızın birer anne olduğu düşüncesiyle tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş olanları da rahmetle anıyoruz. Ayrıca yarın Engelliler Haftası'nı kutlayacağız. Tüm engelli kardeşlerimizi sevgiyle selamlıyor, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu, gerekli destek ve imkanı sağladığımızı bilmelerini istiyorum."



Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da unutmayan Başkan Ergün, "Yine bu ay Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milletinin dirilişini başlattığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutlayacağız. Cumhuriyetimizin kurulması, milletimizin özgürlüğü için mücadele eden, kanlarını döken, hayatlarını feda eden kahraman atalarımızı, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyor, tüm ülkemizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramını kutluyorum" dedi.



"Ramazan ayı dirliğimizi ve birliğimizi pekiştirecek"

Mayıs ayının 27'sinde Ramazan ayına kavuşacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, "Bu ayın son haftasında Allah'ın izniyle 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan ayına inşallah kavuşmuş olacağız. Birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirecek bu mübarek ayın, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, tutacağımız oruçların ve yapacağımız ibadetlerin Allah katında kabul olmasını diliyorum" diye konuştu.



Meclise ara verildi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Hafsa Sultan Mahallesi'nde yapılması planlanan örnek kentsel dönüşüm projesi de iptal edildi. Tüm maddelerin oylanarak karara bağlanmasının ardından ara komisyonların çalışması için meclisin 16 Mayıs Salı günü toplanmak üzere birleşime ara verildi. Meclis üyelerine Köprübaşı Belediyesi tarafından çilek armağan edilirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, nazik ikramdan dolayı Belediye Başkanı Zafer Mergen'e teşekkür etti.

(SC-Y)



10.05.2017 10:54:52 TSI

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