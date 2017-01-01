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Bir ayda bin 394 araç artışı



ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Eskişehir'de geçen ay bir önceki döneme göre trafiğe kayıtlı araç sayısı bin 394 adet artarak 265 bin 319 adete ulaştı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye Eskişehir'de Mart ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araçlar; 155 bin 577 adet otomobil, 42 bin 88 adet kamyonet, 28 bin 287 motosiklet, 22 bin 244 adet traktör, 10 bin 232 adet kamyon, 3 bin 553 adet minibüs, 2 bin 731 adet otobüs, 607 adet özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Eskişehir ilinde Mart ayında 8 bin 432 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil 6 bin 109 adet ile ilk sırada yer aldı.

Ülke genelinde ise, trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 21 milyon 362 bin 512 oldu.

(İHA-MET-Y)



10.05.2017 10:58:02 TSI

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