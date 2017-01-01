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Eğitim'in filizleneceği Bilgi Evi yükseliyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:51
Eğitim'in filizleneceği Bilgi Evi yükseliyor
Eğitim'in filizleneceği Bilgi Evi yükseliyor

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan eğitim ve bilimin ışığı ile aydınlanacak olan Bilecik Belediyesi Bilgi Evi inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Bilecik Belediyesi ve Bilecik'te bir fabrikanın katkılarıyla hayata geçen Bilgi Evi projesi ile geleceğin teminatı çocuklar, eğitimden, kültüre, değerlerden bilişime birçok alanda eğitim alacakları bir alan olacak. Anaokulundan, ilkokula; lise ve üniversite öğrencilerine kadar 7'den 70'e her bireyin ve ailenin eğitim alabileceği Bilecik Belediyesi Bilgi Evi'nde; dersliklerden, etüt salonlarına; rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden, kütüphanesine; bilişim laboratuarlarından, anaokuluna ve dezavantajlı grupta yer alan vatandaşlara hizmet verecek. Bilecik'te Bahçelievler Mahallesinde, Ankara-İstanbul yolu üzerinde; Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim ve Öğretmenevi, Bahçelievler Mahalle konağı gibi alanlarına yakınlığı ile stratejik bir öneme sahip. 2 bin 500 metre kare alan içerisinde 4 katlı olarak toplamda 505 metre kare alan üzerine inşa edilen ve kısa süre içerisinde hizmete girecek olan proje ileriki süreçlerde diğer mahallelerde de hayata geçeceği bildirildi.
Konu hakkında açıklamada bulunan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, geleceğe yapılan yatırımı kıymetli ve değerli yatırım olarak gördüklerini belirterek, "Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarımızın merkezine insanımızı, hemşerilerimizi koyuyor ve projelerimizi bu titizlikle hayata geçiriyoruz. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak, eğitime önem veriyoruz. Çocuklarımız bizlerin geleceği. Bu noktada Şehrimizin ve ülkemizin gelişmesi ve büyümesi için atılan bu temellerin ve Bilgi Evi projesinin eğitimin temel taşlarını oluşturacağını düşünüyoruz. Çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlayarak kendilerini geliştirmelerini, bilinçlenmelerini ve hayatlarına yön vereceği bu projenin verimlerini en iyi şekilde alacağımızı düşünüyorum. İnşallah açılışını en kısa zaman içerisinde yapacağımız Bilecik Belediyesi Bilgi Evi'nin başta çocuklarımız olmak üzere Bilecikli hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ayrıca yapımında projemize katkı sağlayan Bien Seramik ailesine Bilecikli hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi.
(CKT-DA-Y)

10.05.2017 10:59:59 TSI
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