ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Halka pilav ve ayran ikramı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:51
Halka pilav ve ayran ikramı
Halka pilav ve ayran ikramı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, Vakıflar Haftası sebebiyle müdürlük binası önüde halka pilav ve ayran ikramında bulundu.
Etkinlik hakkında konuşan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, "Bu yıl 34. Vakıflar Haftası'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.Katılımlarından dolayı İhsan Tunçoğlu ve vakıf yöneticileri teşekkür ederiz. Bu tür etkinlikler hersene devam edecek ve geleneksel hala gelecek" dedi.
Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, etkinlikte yer almaktan dolayı teşekkür etti. Tunçoğlu, "Bize verilen görev ile bugün yaklaşık bin kişiye etli pilav ikramında bulunduk. Biz 35 yıldan beri aktif olarak bir vakıfız ve çeşitli isler yapıyoruz" diye konuştu.(EFE)

10.05.2017 11:00:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Müdür Gümüş: Artık açıktan süt satışı mümkün değil
YEREL

MÜDÜR GÜMÜŞ: ARTIK AÇIKTAN SÜT SATIŞI MÜMKÜN DEĞİL
Gediz MYO'da 'sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği' konulu konferans
YEREL

GEDİZ MYO'DA 'SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ' KONULU KONFERANS
Duygulandıran mezuniyet
YEREL

DUYGULANDIRAN MEZUNİYET
Kütahya'da gıda zehirlemesi şüphesi
YEREL

KÜTAHYA'DA GIDA ZEHİRLEMESİ ŞÜPHESİ
Gediz MYO'da tasarım sergisi
YEREL

GEDİZ MYO'DA TASARIM SERGİSİ
Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın Berat Kandili mesajı
YEREL

KÜTAHYA İL MÜFTÜSÜ HÜSEYİN HAZIRLAR'IN BERAT KANDİLİ MESAJI
Domaniç'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı
YEREL

DOMANİÇ'TE 4006 TÜBİTAK BİLİM FUARI
Emet'te yapılan Türkiye Okullar Arası Genç Kızlar Futsal yarı final maçları sona erdi
YEREL

EMET'TE YAPILAN TÜRKİYE OKULLAR ARASI GENÇ KIZLAR FUTSAL YARI FİNAL MAÇLARI SONA ERDİ
Başkan Erdoğan: Kandiller tefekkür ve şükür vesilesidir
YEREL

BAŞKAN ERDOĞAN: KANDİLLER TEFEKKÜR VE ŞÜKÜR VESİLESİDİR
Kütahya'da çini ve seramik sektöründe nitelikli iş gücü konferansı düzenlenecek
YEREL

KÜTAHYA'DA ÇİNİ VE SERAMİK SEKTÖRÜNDE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ KONFERANSI DÜZENLENECEK
Tavşanlı'da trafik kazası, 1 yaralı
YEREL

TAVŞANLI'DA TRAFİK KAZASI, 1 YARALI
Onlar AFAD'ın gönüllü erleri
YEREL

ONLAR AFAD'IN GÖNÜLLÜ ERLERİ
Yaşlı kavak ağacı öğrencilerin can güvenliğini tehdit ediyor
YEREL

YAŞLI KAVAK AĞACI ÖĞRENCİLERİN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR
Başkan Abdülkadir Ekmekçioğlu'nun kredi açıklaması
YEREL

BAŞKAN ABDÜLKADİR EKMEKÇİOĞLU'NUN KREDİ AÇIKLAMASI
GRTC Genel Başkanı Mustafa Önsay: Türkiye kendi yerel yönetim modelini oluşturabilir
YEREL

GRTC GENEL BAŞKANI MUSTAFA ÖNSAY: TÜRKİYE KENDİ YEREL YÖNETİM MODELİNİ OLUŞTURABİLİR
'15 Temmuz Demokrasi Şehitleri' anısına futbol turnuvası
YEREL

'15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ' ANISINA FUTBOL TURNUVASI
Hisarcık'ta 'aile içi iletişim ve bilinçli medya kullanımı' eğitimi
YEREL

HİSARCIK'TA 'AİLE İÇİ İLETİŞİM VE BİLİNÇLİ MEDYA KULLANIMI' EĞİTİMİ
Şehitler Ortaokulu, Almanya'dan döndü
YEREL

ŞEHİTLER ORTAOKULU, ALMANYA'DAN DÖNDÜ
Pazarlar'da futbol turnuvası
YEREL

PAZARLAR'DA FUTBOL TURNUVASI
Başkan Ali Çetinbaş'tan Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN ALİ ÇETİNBAŞ'TAN BERAT KANDİLİ MESAJI
Simav'ın TEOG başarısı
YEREL

SİMAV'IN TEOG BAŞARISI
Pazarlar Belediyesinden park ve refüjlere bahar bakımı
YEREL

PAZARLAR BELEDİYESİNDEN PARK VE REFÜJLERE BAHAR BAKIMI
EN ÇOK OKUNANLAR
Eser Yenenler'den açıklama: Yuva yıkan kadın gibi oldum
FİSKOS

VE ESER KONUŞTU: YUVA YIKAN KADIN GİBİ OLDUM

 1
  • 2 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 3 Akrep ile karadul karşı karşıya gelirse...
  • 4 Aç karnına su içmek için 10 neden!