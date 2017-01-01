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Halka pilav ve ayran ikramı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, Vakıflar Haftası sebebiyle müdürlük binası önüde halka pilav ve ayran ikramında bulundu.

Etkinlik hakkında konuşan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, "Bu yıl 34. Vakıflar Haftası'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.Katılımlarından dolayı İhsan Tunçoğlu ve vakıf yöneticileri teşekkür ederiz. Bu tür etkinlikler hersene devam edecek ve geleneksel hala gelecek" dedi.

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, etkinlikte yer almaktan dolayı teşekkür etti. Tunçoğlu, "Bize verilen görev ile bugün yaklaşık bin kişiye etli pilav ikramında bulunduk. Biz 35 yıldan beri aktif olarak bir vakıfız ve çeşitli isler yapıyoruz" diye konuştu.(EFE)



10.05.2017 11:00:29 TSI

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