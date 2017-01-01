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Bilecik Belediyesi'nden kapsamlı çalışma



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler, Teknik Destek ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında eş zamanlı olarak hummalı bir çalışma başlatıldı.

Havaların ısınması ve yaz aylarında vatandaşların açık havada yoğun kullanım gösterdiği alanlarda sorunsuz ve kaliteli hizmet anlayışına uygun kapsamlı bir çalışma başlatıldı.Başta yol, kaldırım düzenlemeleri, su işleri olmak üzere bir çok proje detaylı ve hummalı bir çalışma ile yürütülüyor. Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında bulunan park onarım ve bakım çalışmaları, refüj yeşillendirme çalışmaları başta olmak üzere yazın vatandaşların uğrak noktalarından biri olan ve Bilecik Belediyesi'nin mahallesi olarak kazandırılan Pelitözü mahallesinde bulunan Bilecik Belediyesi Pelitözü Gölpark'ta peyzaj düzenleme, park yapım ve bakımları, kaldırım ve mesire alanları sil baştan yenileniyor.

Ayrıca, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şehrin birçok noktasında yol kaldırım yapım ve bakım işlemleri aralıksız sürüyor. Büyüyen ve gelişen Bilecik'in nüfusu her geçen gün artan ve büyük mahallerinden olan Hürriyet Mahallesinde okul yolu üzeri ve değer kent caddesi üzerinde bulunan yol üzerinde kaldırım çalışmaları sürüyor. Yapımı hızla devam eden Osmanlı Hamamı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içerisine inşaa edilen yeni Öğrenci Otağı, Bilecik Belediyesi Bilgi Evi, Bilecik Belediyesi Ek Hizmet Binası yapım işinin yanı sıra, yapımı tamamlanan ve çok kısa süre içerisinde hizmete girecek Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Bu yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik'in her gün değiştiğini ve güzelleştiğini ifade ederek, "Bilecik Belediyesi olarak bizlere güvenen, şehri emanet eden hemşehrilerimize layık hizmetleri bir, bir yapmaya devam ediyoruz. İnşallah Marka Şehir olma yolunda hızla ilerleyen, geçmişiyle övünen geleceğe emin adımlarla ilerleyen Bilecik'imizi en iyi hizmeti hemşehrilerimize sunmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalar şehrimize ve Bilecikli hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

(CKT-DA-Y)



10.05.2017 11:00:37 TSI

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