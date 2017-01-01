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Pazaryeri Belediyesi'nde su faturalarının otomatik ödemeye geçmesi için protokol imzalandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:52
Pazaryeri Belediyesi'nde su faturalarının otomatik ödemeye geçmesi için protokol imzalandı
Pazaryeri Belediyesi'nde su faturalarının otomatik ödemeye geçmesi için protokol imzalandı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Pazaryeri Belediyesi'nde su faturalarının otomatik ödenmesi için protokol imzalandı.
İmza protokolü Pazaryeri Belediye binasında, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve Pazaryeri Ziraat Bankası Müdürü Orhan Türk arasında imzalandı. İmzalanan protokol sonrası açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Su faturalarımız otomatik ödemeye geçti. Hemşehrilerimize kolaylık sağlamak amacıyla Ziraat Bankası Pazaryeri Şubesiyle su faturalarının otomatik ödenmesi için protokol imzaladık. Belediyemize ve ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(CKT-DA-Y)

10.05.2017 11:01:16 TSI
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