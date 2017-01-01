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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından YTSO açıklaması



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) yönetim kurulu üyelerinin FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınması ile ilgili açıklamada bulundu.

Sabah erken saatlerde yapılan operasyonla YTSO Başkanı Tahsin Becan ve yönetim kurulu üyeleri gözaltına alınmıştı. YTSO ile ilgili ilk resmi açıklama ise Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür'den geldi. Özgür, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar sürüyor. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, oda hesabında bulunan 2.300.000 TL parayı 10/03/2014 tarihinde 32 gün süreyle, 2.200.000 TL parayı 22/12/2014 tarihinde 1 gün süreyle, FETÖ liderinin çağrısı üzerine terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı Bank Asya'da açtıkları oda hesabına yatırdıkları müfettiş raporlarıyla tespit edilen YTSO başkan ve üyeleri hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halen tutuklu bulunan 1 kişi hariç 8 kişi soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

(SÇ-MŞ)



10.05.2017 11:02:04 TSI

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