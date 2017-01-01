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Muratapaşa Belediyesi'nden Dünya Çölyak Günü etkinliği

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:53
Muratapaşa Belediyesi'nden Dünya Çölyak Günü etkinliği
- Engelsiz Kafe'de 'sıfır' glutenli pişi yaptılar

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Batı Akdeniz Çölyak Derneği, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde, Antalya'nın ilk glütensiz mutfağı Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de pişi yaptı.
Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de,9 Mayıs Dünya Çölyak Günü için Batı Akdeniz Çölyak Derneği kolları sıvadı ve mutfağa girdi.
Dernek Başkanı Sülbiye Şahinler başta olmak üzere dernek üyeleri keklerden poğaçalara, kısırdan minik kurabiyelere, hatta kısıra kadar herkesin bildiği tatları bu kez çölyak hastaları için hazırladı. Mutfakta pişirilen yiyeceklerden en çok merak edilen ise pişi oldu. Pişi için önce glutensiz unla pişi hamuru hazırlandı.
Glutensiz unla bir hamur hazırlamak, beyaz unla hazırlanan pişi hamuruna göre daha zor oldu. Dernek üyeleri uzun süreli bir yoğurmanın ardından hamuru özleştirdi. Ardından hamurdan küçük parçalar koparılıp herkesin yaptığı gibi kızgın yağda pişiler kızartıldı.
Mutfaktan çıkan glütensiz yiyeceklere dernek üyelerinin evlerden getirdikleri de eklendi ve Engelsiz Kafe'de, sıfır glutenli bir sofra kuruldu.
Dernek Başkanı Şahinler, çölyak hastalığının, en basit ifadelerle, buğday, arpa, yulaf gibi tahıllar içinde bulunan glüten proteinine karşı ince bağırsağın ömür boyu devam eden ve kronik hale gelen hassasiyeti olarak tanımlanabileceğini söyledi. Hastaların ömür boyu glütensiz beslenmesi gerektiğini dile getiren Şahinler, şunları söyledi:
"9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde de ömür boyu bu hastalıkla birlikte yaşayacak hastalar, dernek üyeleri olarak dayanışmamızı ve birlikteliğimizi göstermek için Engelsiz Kafe bahçesinde yer alan glütensiz mutfakta bir araya geldik. Bu noktada Muratpaşa Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz bu mutfağı açarak hem 'Sizin farkındayız' dedi hem de çölyak hastalarının önemli bir ihtiyacını giderdi."
(İA-Y)

10.05.2017 11:02:47 TSI
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