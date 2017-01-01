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AFAD'dan fırtınadan etkilenen mevsimlik işçilere yardım



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de mevsimlik olarak çalışan işçilerin barındığı çadırların fırtınadan yıkılması üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlülüğü (AFAD) ekipleri işçileri başka bir yere taşıdı.

Eskişehir'de dün etkili olan fırtınada mevsimlik işçilerin konakladığı çadırlar yıkıldı. Bunun üzerine AFAD Müdürlüğü ekipleri, çadırlarda günü geçirmelerinin hayati tehlike arz etmesi üzerine işçileri Tepebaşı İlçesi Yeşiltepe Mahallesinde bulunan Sinan Alağaç Ortaokuluna nakletti. Kızılay da mevsimlik işçilerin günlük yemek ihtiyaçlarının karşılayarak dağıtımını yaptı.

(MKÖ-MET-Y)



10.05.2017 11:04:03 TSI

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