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MASKİ, 30 büyükşehir arasında lider



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı birinci birleşimi gerçekleştirildi. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinden yüksek bütçe gerçekleşme oranının MASKİ'nin olduğunu ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı birinci birleşimi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Lale Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda MASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait 17 gündem maddesi görüşüldü.



En yüksek bütçe gerçekleşme oranı MASKİ'nin

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, gündemde 2'inci sırada yer alan MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılı Faaliyet Raporunun sunulması maddesiyle ilgili sunum gerçekleştirdi. Konuşmasına Berat Kandili'ni kutlayarak başlayan Genel Müdür Coşkun, MASKİ'nin 2014 yılından bu yana yürüttüğü çalışma ve yaptığı yatırımlara ilişkin sayısal veriler paylaştı. Türkiye'deki diğer 30 Büyükşehir Belediyesi arasında en yüksek bütçe gerçekleşme oranına sahip olduklarının altını çizen Coşkun, 2016 yılında 248 milyon 643 bin liralık bütçesiyle yüzde 95,63'lük bir oranı yakaladıklarını söyleyerek,372 milyon 609 bin liralık gider bütçesiyle de yüzde 98,05 oranında bir gerçekleşmeye ulaştıklarını belirtti. MASKİ'nin 2 buçuk sene içerisinde kat ettiği yolun ve başarının aşikar olduğunu söyleyen Coşkun; bu orana bakıldığında gelecekteki yatırımların katlanarak büyüyeceğini ifade ederek, elde edilen başarıda büyük payı ve desteği olan Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.



En büyük yatırım Yunusemre'ye yapıldı

Bugüne kadar en çok yatırımın 56 milyon TL ile Yunusemre ilçesine yapıldığını söyleyen Coşkun, MASKİ'nin ilk 3'te yer alan yatırım planlamasıyla ilgili de bilgi verdi.2017 yılında yapılması planlanan yatırım bütçeleri arasında en büyük payı 82 milyonluk yatırımla Alaşehir ilçesi aldı. Yatırım planlama sırasında 2'inci sırada 74 milyon liralık yatırımla Saruhanlı geldi. 3'üncü sırada ise 62 milyonluk yatırım planıyla Demirci ilçesi yer aldı.



17 ilçeye 200 milyonluk yatırım daha yolda

Gündemin 11'inci maddesi olan 17 ilçenin muhtelif mahallelerinde gerçekleştirilecek altyapı yatırımlarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla İller Bankası'ndan 200 milyon TL tutarındaki kredi temini de Genel Kurul tarafından oylanarak, oy birliğiyle kabul edildi.



Manisa'nın altyapısı baştan aşağıya yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ'nin il genelinde hayata geçirdiği 95 Mahalle Projesi'nde son aşamaya gelindiğini ifade ederek, ikinci büyük altyapı dönüşümünü sağlayacak 130 Mahalle Projesi'nin de çok yakında başlayacağını ifade etti. Başkan Ergün ayrıca 12 mahallenin daha altyapı projelendirme çalışmalarına başlandığını ve mahalleye dönüşen 12 beldenin de daha sağlıklı altyapıya kavuşacağını belirtti.

(SC-Y)



10.05.2017 11:08:05 TSI

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