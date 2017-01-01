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Batman'da 'AB Projesi Yaygınlaştırma' toplantısı yapıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:01
Batman'da 'AB Projesi Yaygınlaştırma' toplantısı yapıldı
Batman'da 'AB Projesi Yaygınlaştırma' toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Türkiye Ulusal Ajansı tarafından sağlanan hibe desteği ile Erasmus Programı 2016 yılı Mesleki Eğitim, Öğrenci ve Personel hareketliliği programı, "Avrupa'da Klinik Kalite Uygulamaları" başlıklı proje kapsamında yaygınlaştırma ve sonuç değerlendirme çalışmaları Batman Kamu Hastaneleri Birliği Koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.
Proje ortağı olan Batman İbni-Sina, Gazi, Özel Batman Basut Mesleki Teknik Anadolu Liselerinden öğrenci, öğretmen ve sağlık çalışanlarının dahil olduğu projenin eğitim ve staj çalışmaları Çek Cumhuriyeti ve Macaristan hareketliliği başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında yer alan temsilci, öğrenci ve yetkililer ile çevre illerden sağlık temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen sonuç ve yaygınlaştırma değerlendirme toplantısı Batman Bölge Devlet Hastanesi toplantı salonunda yapıldı.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Hakan Pamukçu yaptığı açıklamada, "Birliğimiz projesine dahil olan öğrenci ve personellerin sağlık alanında motivasyonları, Klinik Kalite süreçleri, kanıta dayalı tıp uygulamaları ile profesyonel bir anlayışla doğru teşhis ve tedavinin sağlanması, tıbbi hataların önlenmesi, bakım sürecinin iyileştirilmesi, hasta ve çalışanların memnuniyetinin arttırılarak en iyi sağlık sonuçlarına ulaşılması hedeflendi. Projemiz ile Avrupa Birliği farkındalığı, bilgi, beceri ve gözlem güçleri artmıştır. Eğitim ve staj sonucu kazandıkları Europass belgesi ile işgücü piyasasında sağlık bakım hizmetleri alanında istihdam edilebilirliklerini artıracaktır. Sağlık sistemine yeni katılacak mesleki eğitim öğrencilerimizin daha kaliteli bir hizmet için çabalayacakları gözlemlenmiş olup, olumlu sonuçlar elde edilmiştir" dedi.
Proje kapsamında 31 katılımcıya, Türkiye Ulusal Europass Merkezi tarafından onaylanan Europass Belgesi verildi. Katılımcılar, Proje ile AB uyum sürecinde klinik kalite süreçlerinde hasta sağlık bakımı standartlarının yükseltilmesine yönelik görmüş oldukları eğitimin tecrübelerinin artırılması, farklı bakış açılarının geliştirilmesi ve sağlık alanında ülkemizde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin karşılaştırma noktasında çok faydalı geçtiğini dile getirdiler.
(MŞY-MP-Y)

10.05.2017 11:09:59 TSI
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