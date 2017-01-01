Kozluk'ta başarılı öğretmenlere ödül verildi
(Fotoğraflı)
Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde ilki gerçekleştirilen Hürriyet Ortaokulu 1. Eğitim Ödülleri başarılı öğretmenlere verildi.
Hürriyet Ortaokulu 1. eğitim ödülleri töreni 29 Ekim Konferans salonunda gerçekleşti. Törene, İlçe Kaymakamı Orhan Aktürk, Belediye Başkanı Veysi Işık, kamu kurumlarının müdürleri ve ödül alan öğretmenler katıldı. Kokteyl sonrası başarılı olan öğretmenlere ilçe kaymakamı Aktürk ve Belediye Başkanı IŞIK tarafından ödül verildi.
(OA-MP-Y)
10.05.2017 11:11:19 TSI
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