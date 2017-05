YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çerçi'den 'paylaştırma' eleştirisi

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs Toplantısında yeşil alan ve parkların paylaştırılması konusu görüşmelerinde söz alan Yunusemre Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 4 senedir paylaştırma konusunda nihayete ulaşamadığını ve bu sebeple Türkiye'de bir ilke imza attığını vurguladı.

Yunusemre Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Çerçi, aylardır Büyükşehir Meclisi gündemini meşgul eden park ve bahçelerin paylaşılması konusunda söz aldı. Büyükşehir Mayıs Ayı Meclisinde bahse konu gündem maddesinde konuşma yaparak, mevcut parkların bir an evvel yatırım planına alınması için paylaştırmanın hemen yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Çerçi, "Biz grupta değerlendirmede bulunduk. 12 maddelik bir yönetmelik hazırlanıyor. Yönetmelik güzel hazırlanmış ancak, son maddeye takıldık. Dengeli ve adaletli bir yönetmelik. Ancak son madde paylaşımı 2018'e bırakıyor. Bu durumda Manisa Büyükşehir Meclisi, Türkiye'de 4 senede paylaşım yapamayan ilk belediye oldu. Tablo bu olacak. Mahkemeye gittiniz. 2016'da karar alınmış. Kararı veren hakim de FETÖ'den içeride. Bu iş bir an evvel bitsin. Önümüz yaz, bir an evvel bölüşülsün. Yatırım yapılacak. Bunları planlamak lazım" dedi.

