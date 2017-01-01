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Kütahya'da 'tarım ve insan' konulu fotoğraf sergisi



(Fotoğraflı)



KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen 8. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması sergisi açıldı.

Serginin açılışında konuşan Kütahya İl Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, yarışmanın, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçladığını söyledi.gÜMÜŞ, "Yarışmada derece alan resimleri sergiliyoruz. Ana tema, insanın tarımla olan sosyal ilişkisini kamuoyuna duyurmak. Anadolu'nun bağrında, Türkiye genelinden stratejik öneme haiz olan tarım, hayvancılık ürünleri ve geçmişten günümüze ziraat üretimi konularında birbirinden güzel resimler yer alıyor. Dünya artık gıdayı konuşuyor. Toplumumuzda tarıma olan bilinci artırmayı için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.

Gümüş, ödül almış 80 fotoğrafın, serginin ardından Tüm Türkiye'yi gezmeye devam edeceğini söyledi. (HCA-EFE)



10.05.2017 11:14:32 TSI

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